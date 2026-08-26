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Ahıska Türkü ailelerine 371 yeni konut ve kimlik teslimi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kalıcı iskan kapsamında 371 Ahıska Türkü aileye yeni konut ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının teslim edildiğini duyurdu.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Merve Çelik

Ahıska Türkü ailelerine 371 yeni konut ve kimlik teslimi

Bakan Çiftçi'nin açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından paylaştığı "hayırlı olsun" notuyla, geçici barınma merkezinde misafir edilen Ahıska Türkü ailelerle ilgili bir gelişmeyi duyurdu.

Çiftçi, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Geçici barınma merkezimizde misafir ettiğimiz Ahıska Türkü ailelerimizden 371’inin daha yuvalarına kavuşmalarına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Kalıcı iskan çalışması ve ziyaretler:

Bakan Çiftçi, açıklamasında bu sürecin kalıcı iskan çalışmaları kapsamında yürütüldüğünü ve ikinci etapta yapımı tamamlanan yeni konutların ziyaret edildiğini belirtti. Ziyaretlerin, ailelerin yeni düzenlerine geçişini yerinde değerlendirme amacı taşıdığı vurgulandı.

Kimlik teslimi ve iyi dilekler:

Açıklamada ayrıca, soydaşlara Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının da teslim edildiği kaydedildi. Çiftçi, kimlik tesliminin ardından "yeni yuvalarında huzurlu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum" diyerek ailelere iyi dileklerini iletti.

Yetkililerin paylaşımı, planlı iskân çalışmalarının ve kimliklendirme sürecinin birlikte yürütüldüğünü; ailelerin hem barınma hem de resmi kimlik işlemlerinde desteklendiğini gösteriyor.

Bakan Çiftçi: &quot;Ahıska Türkü ailelerimizden 371’inin daha yuvalarına kavuşmasının mutluluğunu...

Bakan Çiftçi: "Ahıska Türkü ailelerimizden 371’inin daha yuvalarına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyoruz"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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