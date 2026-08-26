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CIA başkanı Ratcliffe Moskova'da rus muhataplarıyla görüştü, Putin ile temas yok

Kremlin, CIA Başkanı John Ratcliffe’in Moskova ziyaretinde yalnızca Rus istihbarat muhataplarıyla görüştüğünü; Vladimir Putin ile herhangi bir temasın gerçekleşmediğini açıkladı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 16:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

CIA başkanı Ratcliffe Moskova'da rus muhataplarıyla görüştü, Putin ile temas yok

Kremlin görüşmenin kapsamını açıkladı

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Ratcliffe’in dün Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Peskov, Ratcliffe’in Rus yetkililerle temaslarda bulunduğunu, ancak Devlet Başkanı Vladimir Putin ile herhangi bir görüşme yapılmadığını belirtti.

Peskov, ziyaretin özel servisler arasındaki temas çerçevesinde gerçekleştiğini vurguladı ve "Elbette Başkan Putin her şeyden haberdar ediliyor" ifadelerini kullandı. Sözcü, görüşmelerin içeriği hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Görüşmelerin zamanlaması ve bağlamı:

Peskov, Ratcliffe’in Moskova’daki görüşmelerinin, Ukrayna’daki savaşın tırmandığı ve ABD ile İran arasında kalıcı bir barış anlaşmasına varma çabalarının çıkmaza girdiği bir dönemde yapıldığını kaydetti. Bu bağlamda yapılan temasların iki ülkenin hizmetleri arasındaki iletişimin bir parçası olduğunu söyledi.

Sözcü, üst düzey ABD yetkililerinin ziyaretlerinin ikili ilişkilerin seyrini iyileştirip iyileştiremeyeceği sorusuna, istihbarat teşkilatları arasındaki temasların "olumlu bir gelişme" olduğunu belirterek yanıt verdi. Ancak Peskov, bunun "ikili ilişkilerimizi şu anda içinde bulundukları derin krizden çıkarmaya ne ölçüde yardımcı olacağını söylemek için henüz çok erken" dedi.

Peskov’un Ukrayna değerlendirmesi:

Peskov, Ukrayna savaşına ilişkin görüşlerinde, "Ukrayna’nın çatışmayı kaybettiği tartışılmaz bir gerçektir" ifadelerini kullandı. Sözcü, cephedeki gelişmelerin bunu açıkça ortaya koyduğunu savunarak, "Kiev rejimi içinde siyasi bir kargaşa yaşanıyor ve bu kargaşa giderek şiddetleniyor. Kiev rejimi içeriden çöküyor ve her zaman eksik olan istikrarını kaybediyor" dedi.

Peskov’un ifadeleri, ziyaretin ayrıntılarına dair sınırlı bilgi ve istihbarat düzeyindeki temasların devam ettiğinin vurgulanması ile sınırlı kaldı; Kremlin, görüşmelerin içeriği konusunda kapsamlı bir bilgilendirme yapmadı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Merkezi İstihbarat (CIA) Başkanı John Ratcliffe’in...

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Merkezi İstihbarat (CIA) Başkanı John Ratcliffe’in Moskova ziyareti sırasında Rus mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptığını, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmediğini belirtti.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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