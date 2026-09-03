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Genç ilçesinde koordine operasyon: 3 bin 73 gram esrar, silah ve ecza ele geçirildi

Genç'te düzenlenen operasyonda 3 bin 73 gram esrar, 10 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirildi; bir kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Genç ilçesinde koordine operasyon: 3 bin 73 gram esrar, silah ve ecza ele geçirildi

operasyonun yürütülmesi:

Genç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, belirlenen adres ve noktalara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin saha çalışmaları sonucunda operasyon planı uygulanarak şüpheli yakalanmasına yönelik müdahale yapıldı.

ele geçirilenler ve adli işlem:

Operasyonda 3 bin 73 gram esrar, 10 adet sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 milimetre tabanca fişeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma, Genç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

BİNGÖL&#039;DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 KİLO 73 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ, 1 ŞÜPHELİ...

BİNGÖL'DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 KİLO 73 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ, 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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