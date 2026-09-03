Genç ilçesinde koordine operasyon: 3 bin 73 gram esrar, silah ve ecza ele geçirildi

operasyonun yürütülmesi:
Genç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, belirlenen adres ve noktalara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin saha çalışmaları sonucunda operasyon planı uygulanarak şüpheli yakalanmasına yönelik müdahale yapıldı.
ele geçirilenler ve adli işlem:
Operasyonda 3 bin 73 gram esrar, 10 adet sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 milimetre tabanca fişeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma, Genç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.
BİNGÖL'DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 KİLO 73 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ, 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
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