Marmaris'te 24 Kasım Öğretmenler Günü töreni Armutalan Kültür Merkezi'nde yapıldı

Törende mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti, bu yıl emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi. Etkinliğe Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve eşi Sümeyra Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, askeri erkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin akışı:

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Öğretmenler Günü mesajı okundu. Genç öğretmenler ve emekliler adına yapılan konuşmalarda, öğretmenlerin üstlendiği sorumluluk ve mesleğin gerektirdiği özveri ön plana çıkarıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, öğretmenlerin toplumun gelişimindeki rolüne dikkat çekerek meslektaşlarının gününü kutladı.

Etkinlikler ve kutlama:

Kaymakam Nurullah Kaya, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Oratoryo ve müzik dinletisinin ardından fuaye alanında emekli öğretmenlerle birlikte pasta kesildi. Kaya, görevdeki ve emekli öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, yetiştirdikleri nesiller için öğretmenlere teşekkür etti.

MARMARİS’TE GENÇ ÖĞRETMENLER YEMİN ETTİ, EMEKLİ ÖĞRETMENLER ONURLANDIRILDI