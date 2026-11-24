maç sonucu:

Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Liginde mücadele eden Onikişubat Belediyespor, sahasında konuk ettiği lig lideri Ziraat Bankkart'a 3-0 mağlup oldu.

setlerin özeti:

Karşılaşmanın ilk setini konuk ekip 19-25 alırken, ikinci set yine Ziraat Bankkart'ın 20-25 üstünlüğüyle sonuçlandı. Üçüncü sette de kontrolü bırakmayan başkent temsilcisi, seti 16-25 kazanarak maçı üç sette noktaladı.

saha ve oyun değerlendirmesi:

Kahramanmaraş Merkez 1 Spor Salonu'nda oynanan mücadelede konuk ekip genel olarak üstün bir oyun ortaya koydu; servis ve blok organizasyonlarında etkinlik sağlayan Ziraat Bankkart, hata oranını düşürerek setleri kopardı. Ev sahibi Onikişubat Belediyespor zaman zaman etkili ataklar bulsa da, setlerde gerekli sürekliliği sağlayamadı ve karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşma böylece Ziraat Bankkart'ın 3-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF) EFELER LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN KAHRAMANMARAŞ TEMSİLCİSİ ONİKİŞUBAT BELEDİYESPOR, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ LİG LİDERİ ZİRAAT BANKKART’A 3-0 MAĞLUP OLDU.