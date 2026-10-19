Gençler geleceğin gıda sistemlerini bugün şekillendiriyor

Gençlik eylemi forumu: etkinliğin ana hatları

Yaşar Üniversitesi, 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında World Food Forum (Dünya Gıda Forumu) Türkiye organizasyonu ile 'Gençlik Eylemi: Fikirden Etkiye' temalı açık forumu Selçuk Yaşar Kampüsü'nde gerçekleştirdi. Etkinlik; Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye, Tarım ve Orman Gençlik Konseyi, Yaşar Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi paydaşlığında ve TÜBİTAK Fen Lisesi destekleriyle düzenlendi.

Oturumların odağı: akıllı tarım ve sıfır kayıp

Forum iki ana başlık altında ilerledi: 'Akıllı Tarım İçin Gençlik Eylemi' ve 'Sıfır Kayıplı Bir Gıda Geleceği İçin Gençlik Eylemi'. Oturumlarda gençlerin tarım ve gıda sistemlerinin sürdürülebilir dönüşümündeki yeri, yapabilecekleri uygulamalar ve teknolojik çözümler tartışıldı. Katılımcılar, özellikle akıllı tarım teknolojileri ile gıda kaybının önlenmesi alanlarında gençlerin karar süreçlerine entegrasyonunun önemine vurgu yaptı.

Üniversite rolü ve gençlerin sahadaki yeri:

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, gençleri yalnızca geleceğin aktörleri olarak değil, bugünün değişim aktörleri olarak konumlandırdıklarını belirtti. Prof. Dr. Kandiller, "Günümüzde tarım ve gıda sistemlerinin sürdürülebilir dönüşümünde yapay zekâ, akıllı tarım, gıda kaybının önlenmesi konuları ön plana çıkıyor. Bu noktada gençlerin katkısı çok önemli" sözleriyle gençlerin sürece dahil edilmesinin gereğine dikkat çekti.

Kandiller ayrıca, Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi çerçevesinde sektöre entegre iş gücü yetiştirme hedefini ve uygulamada öğrencileri erken dönemde sektörel deneyimle buluşturmayı amaçlayan YU-COOP uygulamasını anlattı. Bu uygulamanın, öğrencilerin eğitimleri sürerken iş yaşamında tecrübe kazanıp karar mekanizmalarına katılmalarına olanak sağladığı vurgulandı.

Uluslararası bakış ve gıdaya erişim:

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ise sürdürülebilir gıda sistemleri oluşturmak için iş birliğinin gerekliliğini öne çıkardı. Selışık, dünyada 645 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğini hatırlatarak gıdanın zaman zaman ülkeler arası çatışmalarda kullanılabildiğine işaret etti ve "Gıda bir insanlık hakkıdır" dedi.

Dr. Selışık, FAO'nun bu yılki mottosunu da anarak üniversitelerin ve gençlerin bu hedef doğrultusunda kritik bir rol oynadığını vurguladı: FAO’nun bu yılki mottosu 'Bugün yenilik yap, yarını besle'. Üniversiteler öğrencilere ilk laboratuvar deneyimlerini sunan, bilimin merkezi kurumlar olarak genç beyinlerle birlikte çalışarak gıda erişiminin güvence altına alınmasına katkı sağlayacak.

Forum genelinde öne çıkan ortak mesaj, gençlerin yalnızca gelecekte değil bugünden başlayarak sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerinin dönüşümünde aktif rol alması gerektiği oldu. Etkinlik, politika yapıcılar, akademi ve gençler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini yeniden teyit etti.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ, WORLD FOOD FORUM (DÜNYA GIDA FORUMU) TÜRKİYE ORGANİZASYONU İLE 16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ KAPSAMINDA "GENÇLİK EYLEMİ: FİKİRDEN ETKİYE" TEMALI BİR AÇIK FORUM DÜZENLEDİ.