Canik'te önü kesilen sürücü bıçaklandı, aracın lastikleri de kesildi

Olayın gelişimi:

Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle Ali Rıza Bey Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Y.E.E.nin aracının önü kesildi ve saldırganlar şahsa saldırdı.

Y.E.E., boynundan ve sağ kolundan bıçaklanarak yaralandı. Saldırganlar ayrıca yaralının araçla peşlerinden gelmesini engellemek amacıyla otomobilin lastiklerini kesti.

Soruşturma ve sağlık durumu:

Yaralanan Y.E.E., olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, oyuncak tabanca ele geçirdi.

Şüpheliler olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE ARACININ ÖNÜ KESİLEN BİR KİŞİ BOYNUNDAN VE SAĞ KOLUNDAN BIÇAKLANARAK YARALANDI. SALDIRGANLAR, YARALININ ARAÇLA PEŞLERİNDEN GELMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN OTOMOBİLİN LASTİKLERİNİ DE KESTİ.