Karacabey'de seferberlik: yağıştan etkilenen mahallelerde ekipler yoğun mesai yapıyor

saha müdahaleleri ve koordinasyon:

Karacabey'de dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağışın ardından belediye ve ilgili kamu kurumları, olumsuzlukların giderilmesi için seferber oldu. Özellikle kırsal mahallelerde su birikintileri ve taşkınlar oluşurken, sahada ilk müdahaleyi Karacabey Belediyesi ekipleri üstlendi.

Fatih Karabatı, İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever ile birlikte Malkara, Yeniköy, Bayramdere, Boğazköy ve Ekmekçi mahallelerinde incelemelerde bulundu. Yerinde yapılan değerlendirmelerde, vatandaşların yaşadığı sorunlar ve acil ihtiyaçlar tespit edildi.

Belediye yetkilileri, çalışmaların sabahın erken saatlerinden itibaren koordineli şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Müdahaleler; su tahliyesi, geçici dere ıslahları ve kanal temizliği gibi öncelikli adımları kapsıyor. Ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen aralıksız görev yapıyor.

taşkın yönetimi ve ıslah çalışmaları:

Yağışın neden olduğu su birikintilerinin kontrollü şekilde tahliye edilmesi için mevcut drenaj hatlarında acil müdahaleler gerçekleştirildi. Özellikle taşkın riski bulunan güzergahlarda suyun akışını düzenlemeye yönelik geçici ıslah çalışmaları yürütüldü.

Karacabey Belediyesi, yalnızca anlık müdahalelerle yetinmeyip, benzer yağışlarda karşılaşılabilecek riskleri de tespit edip kalıcı çözümler planlıyor. Bu kapsamda altyapı zafiyetlerinin belirlenmesi ve uzun vadeli ıslah önlemlerinin önceliklendirilmesi gündeme alındı.

Başkan Karabatı yaptığı açıklamada, hemşehrilerin can ve mal güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı ve ekiplerin sahada olduğunu belirtti. Başkan Karabatı'nın ifadeleri arasında şu noktalar öne çıktı: Hemşehrilerimizin zor günlerinde yanlarında olmak, sorunlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretmek en temel sorumluluğumuz. Tüm imkânlarımızla sahadayız.

ileriye dönük önlemler ve vatandaşlarla iletişim:

İlgili kurumlarla sürdürülen koordinasyon çerçevesinde, acil ihtiyaç duyulan noktalara anında müdahale edilmesi hedefleniyor. Yetkililer, mahallelerde yaşayan vatandaşlarla doğrudan görüşmeler yaparak sorunların öncelik sırasını belirliyor.

Belediye yönetimi ayrıca altyapı iyileştirmeleri, yağmur suyu yönetimi ve dere ıslahı projelerinin hızlandırılacağını açıkladı. Bu çalışmaların amacı, benzer aşırı yağış olaylarında oluşabilecek mağduriyetleri en aza indirmek ve yaşamın normal akışını kısa sürede tesis etmektir.

Karacabey Belediyesi ve görev yapan tüm birimlere teşekkür eden Başkan Karabatı, yağışlardan etkilenen tüm hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini iletti ve ilçenin her mahallesinin önemsendiğini söyledi. Sürecin sonunda gerekli iyileştirmelerin yapılacağını ve vatandaşların yalnız bırakılmayacağını ifade etti.

Yetkililer, vatandaşları olası yeni yağışlara karşı tedbirli olmaya çağırıyor ve yaşanan olayla ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edeceğini belirtiyor.

KARACABEY’DE ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLARIN ARDINDAN BELEDİYE EKİPLERİ VE İLGİLİ KURUMLAR, OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ İÇİN SEFERBER OLDU. YAĞIŞLARDAN ETKİLENEN MALKARA, YENİKÖY, BAYRAMDERE, BOĞAZKÖY VE EKMEKÇİ MAHALLELERİNDE İNCELEMELERDE BULUNAN KARACABEY BELEDİYE BAŞKANI FATİH KARABATI, VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ VE YAŞAMIN EN KISA SÜREDE NORMALE DÖNMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIN ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLDÜĞÜNÜ BELİRTTİ. BAŞKAN KARABATI, "HEMŞEHRİLERİMİZİN ZOR GÜNLERİNDE YANLARINDA OLMAK, SORUNLARINA HIZLI VE KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETMEK EN TEMEL SORUMLULUĞUMUZ. TÜM İMKÂNLARIMIZLA SAHADAYIZ." DEDİ.