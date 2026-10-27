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Yerel bentonit dünya pazarında Türkiye'ye 50 milyon dolar getirdi

Bentaş, Nevşehir'de bentoniti kedi kumuna dönüştürüp VanCat dahil markalarıyla 80+ ülkeye ihracat yaparak geçen yıl yaklaşık 50 milyon dolar döviz sağladı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 17:55

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 18:01

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Yerel bentonit dünya pazarında Türkiye'ye 50 milyon dolar getirdi

Bentaş Bentonit'in kedi kumu üretimi bölge ekonomisini güçlendiriyor

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bentonit madeninden kedi kumu üreten Bentaş Bentonit AŞ, üretiminin büyük kısmını yurt dışına satarak Türkiye'ye önemli döviz girdisi sağlıyor. Şirket, VanCat başta olmak üzere farklı markalarla yaklaşık 80'i aşkın ülkeye ulaşıyor ve geçen yılki ihracatı yaklaşık 50 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yurt dışına güçlü açılım:

Bentaş, 2007 kuruluşlu grup içinde 2009'dan itibaren bentoniti işleyerek kedi kumu üretimine başladı. Bugün beş üretim tesisinde, Nevşehir ve Ordu'da toplam 50 bin metrekare alanda faaliyette olan şirket, üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini ihraç ediyor. CEO Turgay Ömür, yıllar süren çalışmaların ardından şirketin dünya kedi kumu pazarında ilk üç firma arasında yer aldığını ve VanCat markasının Türkiye'ye katma değer sağladığını vurguladı. Ömür, ürünlerin kalsiyum bentonit kullanılarak üretildiğini ve koku kontrolüne yönelik özel formüllerin rekabet avantajı sağladığını belirtti.

Şirketin ihracat ağı yalnızca Avrupa ile sınırlı kalmayıp, büyük market zincirlerine tedarik hedefiyle Orta Doğu ve diğer pazarlara da yöneliyor. İhracat stratejisinin temel taşlarından biri uluslararası fuarlara katılım oldu; yaklaşık 15 yıllık süreçte 30-35 uluslararası fuar ile marka bilinirliği artırıldı ve yeni pazarlara giriş sağlandı.

Yeni yatırımlar ve istihdam:

Bentaş Grup, Nevşehir'de başlattığı projeyle üç yeni tesis için toplam 20 milyon euro yatırım yapıyor. Üretim ve paketleme kapasitesindeki bu artışın tamamlanmasıyla şirketin dünyanın en büyük kedi kumu üretim ve paketleme kapasitelerinden birine ulaşması hedefleniyor. Nevşehir'in lojistik konumu, özellikle Orta Doğu pazarına erişimde avantaj sunuyor ve bu durum ihracat rotalarının genişletilmesine katkı veriyor.

Grup bünyesinde yaklaşık 450 kişi istihdam ediliyor. Şirketin piyasaya ilk yıllarda kamyonlarla limanlara taşıdığı ürünler, zaman içinde kendi markalarıyla Türkiye pazarına da sunulurken, markalar en az 65 ülkede, diğer ürün grupları ise 20-30 ülkede pazar buldu.

Açılış töreninde konuşan AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, bentonitten üretilen kedi kumunun büyük bölümünün yurtdışına gönderilmesinin ülke ekonomisine döviz girdisi ve katma değer sağladığını belirterek, ilde istihdam ve ihracatı artıran şirketlere destek verdiklerini ifade etti. Sektör temsilcileri ve iş insanlarının katıldığı törende, bölgesel kalkınma ve istihdam üzerinde yaratılan etkinin altı çizildi.

NEVŞEHİR’İN ÜRGÜP İLÇESİNDE BENTONİT MADENİNİ İŞLEYEREK KEDİ KUMU ÜRETEN BENTAŞ BENTONİT AŞ...

NEVŞEHİR’İN ÜRGÜP İLÇESİNDE BENTONİT MADENİNİ İŞLEYEREK KEDİ KUMU ÜRETEN BENTAŞ BENTONİT AŞ, ÜRETİMİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 80’İNİ İHRAÇ EDEREK TÜRKİYE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYOR

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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