Yeni dönemde Kayseri Ticaret Odası'nda oda andı ile birlik vurgusu

Toplantı dua, saygı duruşu ve Oda Andı ile açıldı

Kayseri Ticaret Odası'nda yapılan seçimli genel kurulun ardından gerçekleştirilen Ekim ayı meclis toplantısı, dua edilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Toplantıya KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleri ile oda ve komite üyeleri katıldı. Gülsoy, yeni dönemin ilk meclis toplantısında, aralarındaki birlik ve aidiyeti güçlendirecek önemli bir adım olarak hazırlanan Oda Andı'nın hep birlikte okunacağını duyurdu.

Yeni dönem mesajı ve Oda Andı'nın anlamı:

Gülsoy, seçimlerin geride bırakıldığını ve görevlerin büyük bir azimle devralındığını ifade etti. Yeni üyeler ve göreve başlayan komite üyelerine yönelik olarak hazırlanan Oda Andı'nın, oda kültürüne ve kurumsal ciddiyete katkı sağlayacak bir simge olduğunu belirtti. "Bugün yakacağımız bu meşale, bizden sonra gelecek nesillere de ışık tutacak" sözleriyle andın sürdürülmesinin niyetini paylaştı ve meclis üyelerini ortak vizyona davet etti.

Konuşmasında ayrıca geçmiş dönemde emeği geçen ancak bu dönem aramızda bulunmayan üyeler için şükranlarını iletti, yeni katılanları ise "hoş geldiniz" diyerek görevlerinde başarı diledi.

Komite yapılanmasında genişleme ve çalışma modeli:

Gülsoy, komite sayısında yapılan değişikliğe dikkat çekti: Komite sayısını 41'den 61'e çıkardıklarını ve meclis üye sayısını 114'ten 158'e yükselttiklerini vurguladı. Bu sayısal artışın, Oda'ya duyulan güvenin ve ortak aklın göstergesi olduğunu ifade etti.

Yeni yapılanmada her komitenin sektörüne katkı sağlayacak biçimde görevlendirmeler yapıldığını belirten Gülsoy, komiteler için üç düzeyli bir yapı kurduklarını söyledi: sektörel danışma kurulları, sektörel ihtisas kurulları ve sektörel istişare kurulları. Bu modelde komitelerin aylık toplantılarını sürdürürken, üç ayda bir ilgili yan sektörlerle bir araya gelerek sorunları bütüncül şekilde ele alacakları açıklandı. Örnek olarak inşaat komitesinin aylık toplantılarının yanı sıra üç ayda bir inşaat malzemecileri ve emlakçılarla birlikte toplantı yapacağı belirtildi.

Gülsoy, bu yaklaşımın "birbirini tamamlayıcı komitelerin bir arada çalışmasını" teşvik edeceğini ve sorunların daha sağlıklı çözüme kavuşturulmasına katkı sağlayacağını söyledi. Üyelerden meslek komite toplantılarına düzenli katılım ve aktif katkı beklendiğini vurguladı: "Komitelerimiz bizim sahadaki gözümüz, kulağımızdır."

Ekonomik gündem: fon krizi ve kontrol vurgusu:

Toplantıda ayrıca son dönemde gündeme gelen fon krizi üzerine değerlendirmeler yapıldı. Gülsoy, finans piyasalarında yaşanan bu sorunun reel sektöre olumsuz yansımalarının başladığını belirterek, piyasaların rahatlaması için hızlı ve kararlı çözümler gerektiğini ifade etti. Hükümetin atacağı adımların yakından takip edildiğini ve Cumhurbaşkanı'nın tutumunun kıymetli bulunduğunu söyledi.

İşletmeler ile bankalar arasındaki ilişkilerde bankaların ağır yasal sorumlulukları olduğuna dikkat çeken Gülsoy, işletmelerin de kurumsallaşma sorumluluğunu hatırlattı. Kurumsallaşmanın, işletmeyi tamamen başkasına teslim etmek anlamına gelmemesi gerektiğini belirterek, işletme sahiplerini süreçlere daha sıkı dahil olmaya çağırdı. "İtimat kontrole asla mani değildir. Yani güvenseniz dahi kontrol etmekten çekinmeyiniz" hatırlatmasını yaptı.

Gülsoy, hem fon krizinde hem de banka-işletme ilişkilerinde kontrol ve denetimin önemine dikkat çekti: zamanında yapılmayan kontrollerin yalnızca durum tespiti sağladığını, düzeltici tedbir alınmasına imkan vermediğini vurguladı. Bu nedenle tüm işletmelerde iç denetim mekanizmalarının çalıştırılmasının elzem olduğunu belirtti.

Konuşmasını, meclis ve komite üyelerine teşekkür ederek ve birlikte çalışmanın önemini vurgulayarak sürdüren Gülsoy, "Bu oda sizin odanız. Kapımız ve gönlümüz tüm üyelerimize açık olacaktır" ifadeleriyle toplantıyı destek çağrısıyla sonlandırdı.

TOPLANTIDA KONUŞAN KTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER GÜLSOY, "BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA SORUNLAR İLGİLİ TARAFLARLA ELE ALINACAK" DEDİ.