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Gençlerbirliği'ne orta saha takviyesi: Cheikh Niasse sezon sonuna kadar

Gençlerbirliği, Serie B temsilcisi Verona'dan 26 yaşındaki orta saha Cheikh Niasse'yi sezon sonuna dek kiraladı; transferde satın alma opsiyonu da var.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Gençlerbirliği'ne orta saha takviyesi: Cheikh Niasse sezon sonuna kadar

Gençlerbirliği transferi resmen açıkladı:

Gençlerbirliği, 26 yaşındaki Senegalli orta saha Cheikh Niasse'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Transferin Serie B ekiplerinden Verona ile gerçekleştirildiği ve sözleşmede satın alma opsiyonu bulunduğu belirtildi.

oyuncu geçmişi ve profili:

Niasse futbol kariyerine Lille altyapısında başladı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, profesyonel maçlarda toplam 217 maç oynadı; bu müsabakalarda 5 gol ve 10 asist ile skora katkı sağladı.

takımda beklenen rol ve süreç:

Gençlerbirliği, Niasse'nin takıma hem defansif sağlamlık hem de pas bağlantısı yönünden katkı sunmasını hedefliyor. Oyuncunun performansına göre sezon sonunda kullanılabilecek satın alma maddesi, kulübün uzun vadeli planlamasında belirleyici olacak.

GENÇLERBİRLİĞİ, 26 YAŞINDAKİ ORTA SAHA OYUNCUSU CHEİKH NİASSE&#039;Yİ KİRALIK OLARAK RENKLERİNE...

GENÇLERBİRLİĞİ, 26 YAŞINDAKİ ORTA SAHA OYUNCUSU CHEİKH NİASSE'Yİ KİRALIK OLARAK RENKLERİNE BAĞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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