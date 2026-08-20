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Karşıyaka'da Ensar Akgün meşalelerin yakın olduğuna inanıyor

Karşıyaka savunmacısı Ensar Akgün, Düzce kampında yeni transferlerin uyumuna ve yüksek motivasyona dikkat çekti; 'şampiyonluk ve meşaleler yakın' dedi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:04

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Karşıyaka'da Ensar Akgün meşalelerin yakın olduğuna inanıyor

Karşıyaka'da Ensar Akgün meşalelerin yakın olduğuna inanıyor

Karşıyaka'nın TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden kadrosunda yer alan 26 yaşındaki savunma oyuncusu Ensar Akgün, kulübün sosyal medya hesabından kamp sürecini değerlendirdi. Yeşil-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de, Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası’ndaki tesislerde sürdürüyor.

Kamp değerlendirmesi:

Akgün, kampın başından itibaren verimli geçtiğini ve takımın motivasyonunun yüksek olduğunu belirtti. Antrenmanların yoğun ve yorucu geçtiğini, ancak bunun kendilerine 'tatlı bir yorgunluk' bıraktığını söyledi. 'Kamp ortamı ilk günden son güne bizim için çok eğlenceli ve birliktelik içinde geçiyor bu beni çok mutlu ediyor,' diye konuştu.

Yeni transferler ve uyum:

Deneyimli savunmacı, yeni transferlerin takıma kısa sürede adapte olduğunu vurguladı. Akgün, 'Onların uyumu gerçekten çok iyi. Onların bize yaklaşımı, bizim onlara yaklaşımımız ve takımı sahiplenmeleri bu yüzden motivasyonları çok yüksek' ifadelerini kullandı ve bu uyumun kamp atmosferine olumlu yansıdığını anlattı.

Taraftarlara mesaj:

Karşıyaka'nın hedefini net bir şekilde ifade eden Ensar Akgün, taraftarlara hırslı, mücadeleci ve savaşçı bir takım izleterek beklentileri karşılamak istediklerini söyledi. Konuşmasını, 'Öncelikle taraftarımıza çok hırslı, mücadeleci ve savaşçı bir takım izletmek istiyoruz. Şampiyonluk yakın, meşaleleri yakın' sözleriyle noktaladı.

KARŞIYAKA SAVUNMACISI ENSAR AKGÜN

KARŞIYAKA SAVUNMACISI ENSAR AKGÜN

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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