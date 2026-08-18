Gençlerden külliyeye vefa: Hamzabey Külliyesi'nde kapsamlı temizlik

Gençlik kollarından vefa çalışması

AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları, ilçenin tarihî ve manevî değerleri arasında yer alan Hamzabey Külliyesinde kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması yürüttü. Etkinlikte, külliye sınırları içerisindeki Hamzabey ve Karamustafa Paşa türbeleri özenle temizlendi; iç ve dış mekânların bakımı ile çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

Çalışmanın ayrıntıları:

Teşkilat mensubu gençlerin katıldığı etkinlikte türbelerdeki yüzey temizliği, çevre temizliği ve peyzaj düzenlemesi gibi uygulamalar önceliklendirildi. Külliyenin özgün dokusuna zarar vermeden yapılan müdahalelerle, ziyaretçilerin daha hijyenik ve düzenli bir alana kavuşması hedeflendi.

Gençlerin vefası ve mesajı:

Mehmet Eren Sellüm, çalışmaya ilişkin değerlendirmesinde şöyle konuştu: "Bizler, ecdadımızdan miras kalan bu kutlu emanetleri sadece anmakla kalmıyor, fiilen emek vererek korumayı ve geleceğe taşımayı bir görev biliyoruz. Hamzabey Külliyesi gibi asırlardır şehrimizin manevi muhafızlığını yapan mekânlarımızın her daim temiz ve bakımlı kalması için gençlerimizle sahadayız. Tarihimize, kültürümüze ve ecdadımızın aziz hatırasına sahip çıkan bu tür vefa çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Yapılan çalışma, kentin tarihî ve kültürel dokusuna katkı sunarken, AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları'nın sahadaki sürekliliğini ve gençlerin mirasa sahip çıkma iradesini gösterdi. Teşkilat yetkilileri benzer çalışmaların ilerleyen dönemde de sürdürülmesini planlıyor.

AK PARTİ OSMANGAZİ İLÇE GENÇLİK KOLLARI, İLÇENİN ÖNEMLİ TARİHİ VE MANEVİ DEĞERLERİ ARASINDA YER ALAN HAMZABEY KÜLLİYESİ’NDE KAPSAMLI BİR TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ. TEŞKİLAT MENSUBU GENÇLERİN KATILIMIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, KÜLLİYE BÜNYESİNDE BULUNAN HAMZABEY VE KARAMUSTAFA PAŞA TÜRBELERİ TİTİZLİKLE TEMİZLENDİ. GENÇLER, TÜRBELERİN İÇ VE DIŞ MEKÂNLARINDAKİ TEMİZLİĞİN YANI SIRA ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE BAKIM GEREKTİREN NOKTALARDA DA AKTİF ROL ALDI.