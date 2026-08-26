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Turgutlu'da her yaşa açık kış kurslarıyla yetenekler canlanıyor

Turgutlu Belediyesi kış kursları kayıtları başlıyor: yüzme 7 Eylül, diğer kurslar 12 Eylül'de başlayacak; farklı yaş grupları için seçenekler var.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Turgutlu'da her yaşa açık kış kurslarıyla yetenekler canlanıyor

Turgutlu Belediyesi kış döneminde spor, kültür ve sanat kurslarını sürdürüyor

Turgutlu Belediyesi, her yaştan vatandaşı spor, kültür ve sanatla buluşturduğu kurs programlarını kış döneminde de devam ettiriyor. Kış Spor ve Kültür Sanat Kursları kapsamında düzenlenecek eğitimler, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir katılımcı yelpazesine hitap edecek.

Kurs takvimi ve başlangıç tarihleri:

Belediye bünyesinde planlanan eğitimlerde yüzme kursları 7 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Diğer branşlardaki kursların başlangıç tarihi ise 12 Eylül Cumartesi olarak belirlendi. Kış döneminde kurslar alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülecek ve eğitimler dönem boyunca devam edecek.

Kapsam ve eğitim merkezleri:

Kurslar üç ana merkezde verilecek. Ekrem Gürel Kültür Merkezi nde halk oyunları, tiyatro, kadın pilates ve kadın zumba programları düzenlenecek. Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi nde basketbol, voleybol ile çocuk, kadın ve erkeklere yönelik yüzme kurslarının yanı sıra BESYO, POMEM, PMYO, ASEM ve MSÜ sınavlarına hazırlık kursları yer alacak. Atatürk Kültür Merkezi nde ise resim, el sanatları ve piyano eğitimi ile kadın pilatesi gibi seçenekler sunulacak.

Katılımcılar, yaş ve hedeflerine uygun branşlar arasından tercih yapabilecek; kurs programları farklı beceri düzeylerine göre yapılandırılacak.

Kayıt ve iletişim bilgileri:

Kurs kayıtları Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi ve Atatürk Kültür Merkezi üzerinden kabul edilecek. Detaylı bilgi ve başvuru için Ekrem Gürel Kültür Merkezi: 0236 313 46 93, Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi: 0236 313 14 79 ve Atatürk Kültür Merkezi: 0236 313 48 14 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

Kayıt süreçleri ve kontenjan bilgilerinin merkezlerle doğrudan iletişimle netleştirilebileceği belirtildi.

Belediyenin hedefi ve davet:

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, kurslarla ilgili açıklamasında, hemşehrilerin sporla, kültürle ve sanatla buluşabileceği imkanların sürdürüleceğini vurguladı. Maliz, kursların çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine katkı sağlayacağını ve yetişkinlere de yeni branşlarda katılım imkânı sunacağını belirterek, tüm vatandaşları Kış Spor ve Kültür Sanat Kurslarına davet etti.

TURGUTLU BELEDİYESİ, HER YAŞTAN VATANDAŞI SPOR, KÜLTÜR VE SANATLA BULUŞTURDUĞU KURSLARINA KIŞ...

TURGUTLU BELEDİYESİ, HER YAŞTAN VATANDAŞI SPOR, KÜLTÜR VE SANATLA BULUŞTURDUĞU KURSLARINA KIŞ DÖNEMİNDE DE DEVAM EDİYOR. KIŞ SPOR VE KÜLTÜR SANAT KURSLARI İÇİN KAYITLAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLARKEN, YÜZME KURSLARI 7 EYLÜL'DE, DİĞER KURSLAR İSE 12 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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