Esenler belediyesi yeni eğitim yılına çanta dolusu destekle başladı

belediye desteği ve dağıtım:

Esenler Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçede 1. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik kırtasiye destek paketlerini okullara ulaştırdı. Teslim edilen paketler, okul idareleri tarafından kendi planlamaları doğrultusunda öğrencilere dağıtılıyor.

paket içerikleri ve amaç:

Her öğrenci için hazırlanan destek paketinde okul çantası ve kalemlik başta olmak üzere temel kırtasiye malzemeleri bulunuyor. Uygulama, ailelerin eğitim sürecindeki maddi yükünü hafifletmeyi ve çocukların okula ilk adımlarındaki heyecanını paylaşmayı hedefliyor.

başkanın açıklaması:

M. Tevfik Göksu konuyla ilgili olarak, "Çocuklarımızın eğitim hayatına attıkları ilk adımın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Onların okula başlarken ihtiyaç duyacakları temel malzemeleri hazırlayarak hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin yanında olmak istiyoruz. Esenler’de çocuklarımızın eğitim yolculuğunda ihtiyaç duydukları her alanda destek olmaya, onların geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Okullara teslim edilen kırtasiye setleri, okul yönetimlerinin belirlediği usule göre öğrencilere ulaştırılıyor ve belediye, eğitim desteğini yerel düzeyde erişilebilir kılmayı sürdürüyor.

ESENLER BELEDİYESİ, İLÇEDE 1. SINIFA BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERE BU YIL DA TEMEL KIRTASİYE MALZEMELERİNDEN OLUŞAN EĞİTİM DESTEĞİ SAĞLIYOR. OKULLARA TESLİM EDİLEN KIRTASİYE SETLERİ, OKUL İDARELERİ TARAFINDAN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTURULUYOR.