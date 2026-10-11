Gençleri hedef alan satış ağı çökertildi: Tekirdağ’da 25 tutuklama

operasyonun ayrıntıları:

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından proje dosyaları kapsamında 6 Ekim 2026 tarihinde Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi ile Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 8.754 sentetik ecza hapı, 132 gram bonzai ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen önemli çalışmalardan biri olarak kayda geçti.

gözaltılar ve adli süreç:

Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle toplam 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından 7 Ekim 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildi.

Adli süreç sonucunda sevk edilen 30 şüpheliden 25'i tutuklandı, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

emniyetin açıklaması ve takip:

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, yapılan çalışmayla ilgili açıklamasında özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Yetkililer, benzer operasyonların koordinasyonla devam edeceğini vurgulayarak vatandaşlardan şüpheli faaliyetlerle ilgili bilgi paylaşımında bulunmalarını istedi.

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