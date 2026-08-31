Gençlerin yaz emekleri Balıkesir'de sergilendi

GSB Gençlik Yaz Kulübü Balıkesir'de sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen GSB Gençlik Kulübü, Balıkesir BM. 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen renkli kapanış şenliğiyle tamamlandı. Yaz boyunca yürütülen eğitim ve sosyal faaliyetler, sergi ve gösteriler aracılığıyla katılımcılara sunuldu.

yaz boyunca gerçekleştirilen eğitimler ve katılım:

İl genelindeki 14 gençlik merkezinde temel yaşam becerileri, spor, sanat, gönüllülük ve akıl-zekâ oyunları başta olmak üzere 34 farklı faaliyet düzenlendi. Programa toplam 5 bin 96 genç sporcu katıldı. Etkinlik programında yapay zekâ farkındalığı, dijital güvenlik, sosyal medya okuryazarlığı, mini kodlama ve finansal okuryazarlık gibi çağın ihtiyaçlarına yönelik dijital ve tematik eğitimler yer aldı.

sahne gösterileri, sergiler ve kapanış anları:

Program kapsamında Kur'an-ı Kerim eğitimine katılan bir genç tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Yaz Kulübü boyunca düzenlenen etkinliklerden oluşan video gösterimiyle gençlerin yaz boyunca edindikleri deneyimler izleyicilerle paylaşıldı. Eğitim alan gençlerin hazırladığı mini konser ve sahne performansları büyük beğeni topladı, etkinlik alanında coşkulu anlar yaşandı.

Kapanış şenliği boyunca kurulan oyun alanlarında gençler çeşitli etkinlik ve oyunlarla doyasıya eğlendi; bu etkinlikler gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağladı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp program hakkında şunları söyledi: "GSB Gençlik Kulübü aracılığıyla gençlerimizin hem yeni beceriler kazanmaları hem de sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda kendilerini geliştirmeleri bizler için en büyük gurur kaynağıdır. Bugün burada sergilenen emekler ve performanslar, gençlerimize imkân sunulduğunda neleri başarabileceklerinin açık bir göstergesidir. Tüm gençlerimizi tebrik ediyor, onlara rehberlik eden eğitmenlerimize ve bizlere güvenen ailelerine teşekkür ediyorum".

GENÇLİK YAZ KULÜBÜ KAPANIŞ ŞENLİĞİ COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ