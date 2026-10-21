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Gençlerle buluşan Yılmaz Seven: geleceğimizi sizler şekillendireceksiniz

AK Parti Bingöl İl Başkanı Av. Yılmaz Seven, TÜGVA'daki liderlik programında gençlerle buluştu; siyasetin ahlakı ve gençlerin gelecekteki rolünü vurguladı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Gençlerle buluşan Yılmaz Seven: geleceğimizi sizler şekillendireceksiniz

Program ve katılımcılar:

AK Parti Bingöl İl Başkanı Av. Yılmaz Seven, TÜGVA Bingöl Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen İleri Düzey Liderlik Programı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Programa AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Enes Aslan ve TÜGVA Bingöl İl Temsilcisi Muhammed Bayşu da katıldı. Toplantıda siyasetin gençlere açılması, liderlik vasıfları ve yerel hizmet anlayışı başlıkları üzerinde yoğun bir sohbet gerçekleştirildi.

Gençlerin siyasete uzak duruşu ve sorumluluk:

Seven, gençlerin siyasete karşı mesafeli durduğunu gözlemlediğini belirterek bunun sebebinin gençlerin kendileri olmadığını, asıl sorumluluğun siyaseti yapanlarda olduğunu ifade etti. Konuşmasında siyasetin sadece makam ve mevki için değil, millete, devlete ve topluma hizmet amacıyla yapılması gerektiğini vurguladı. Gençlerin siyasete dönük ilgisinin artırılmasının yolunun siyaset mekanizmalarının etik ve ahlak temelli yeniden kurgulanmasından geçtiğini söyledi.

Seven, gençlere hitaben "Bizim geleceğimiz sizlersiniz" diyerek beklentilerini açıkladı ve okumuş bir toplumun hayallerini gerçekleştirecek olanların yine gençler olduğunu belirtti. Siyasette doğru örneklerin artması halinde gençlerin büyük bir kısmının siyaset yapmayı ideal bir hedef olarak göreceğini söyledi.

Aile yaşamı ve siyasi fedakârlık:

Başkan Seven, siyaset yapmanın beraberinde getirdiği sorumlulukların aile yaşamında fedakârlık gerektirdiğini de samimi bir dille paylaştı. "Çocuklarıma bile zaman ayıramıyorum" diyen Seven, çocuklarının günlük okul, sağlık ve ihtiyaç süreçlerinde hanımının ilgilendiğini, kendisinin ise halkla ve vatandaşla birebir temas halinde olduğunu anlattı. Bu fedakârlığı, inandığı görev anlayışına ve vicdani sorumluluğa dayandırdı.

Soru-cevap bölümü ve programdan çıkarılan mesajlar:

Programın ilerleyen bölümünde gençler Yılmaz Seven'e merak ettikleri konuları sorma fırsatı buldu. Gerçekleştirilen soru-cevap kısmında gençlerle karşılıklı sohbetler, beklentiler ve yerel hizmetlerin nasıl geliştirilebileceğine dair pratik öneriler paylaşıldı. Seven, gençlerle birlikte çalışmanın ve onların fikirlerini merkeze alarak politika üretmenin önemine tekrar vurgu yaptı.

Toplantı, gençlerin siyasete katılımını teşvik etmeye yönelik mesajlar, liderlik eğitiminin önemi ve siyasetçilerin topluma karşı taşıdığı ahlaki sorumluluk üzerine yapılan değerlendirmelerle sonlandırıldı. Seven'in gençlere yönelik temel çağrısı, şehrin ve ülkenin geleceğinin gençlerin elinde şekilleneceği yönündeydi.

Gençlerle bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven: &quot;Bizim geleceğimiz sizlersiniz&quot;

Gençlerle bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven: "Bizim geleceğimiz sizlersiniz"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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