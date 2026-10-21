Ziyaretle başlayan diyalog: AK Parti heyeti DBB eşbaşkanlarını ağırladı

Ziyaretin çerçevesi:

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Serra Bucak ve Emin Ay’ı makamında ziyaret etti. Görüşme nezaket ziyaret çerçevesinde gerçekleşti ve taraflar arasında karşılıklı görüş alışverişi sağlandı.

görüşmede ele alınan konular:

Toplantıda ağırlıklı olarak yerel yönetim hizmetleri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Taraflar, kentte sunulan hizmetlerin durumu hakkında fikirlerini paylaştı ve hizmetlerin yürütülmesine ilişkin genel değerlendirmelerde bulundu.

katılımcılar ve eşlik edenler:

Ziyarete Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, Çermik Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğlu ile beraberindekiler katıldı. Büyükşehir Eşbaşkanları Serra Bucak ve Emin Ay'a DBB meclis üyeleri ile Genel Sekreter Serdar Bakıroğlu eşlik etti.

Taraflar, yapılan görüşmede yerel hizmetlerin iyileştirilmesi ve koordinasyona ilişkin değerlendirmeleri not ederek sürecin devamına açık olduklarını belirtti.

AK PARTİ DİYARBAKIR İL BAŞKANI HAMİT SÜMER VE BERABERİNDEKİ HEYET, DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞBAŞKANLARI SERRA BUCAK VE EMİN AY’A NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.