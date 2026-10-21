Gençlerle omuz omuza: Yılmaz Seven'den siyaset ve sorumluluk vurgusu

program ve buluşma:

AK Parti Bingöl İl Başkanı Av. Yılmaz Seven, TÜGVA Bingöl Erkek Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen İleri Düzey Liderlik Programı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Programa AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Enes Aslan ve TÜGVA Bingöl İl Temsilcisi Muhammed Bayşu de katıldı. Toplantıda siyaset, liderlik ve gençlerin şehir ile ülke hizmetine katkısı üzerine kapsamlı sohbetler yapıldı.

siyaset ve gençlerin tavrı:

Seven, gençlerin siyasete mesafeli durduğunu gözlemlediğini belirtti ve bunun sorumluluğunun gençlerde değil, siyaset yapanlarda olduğunu vurguladı. "Gençlerimiz biraz siyasetin dışında, siyasete mesafeli duruyorlar. Burada gençlerin bir kabahati yok. Asıl sorumlu, asıl kabahat siyaset yapanlarda." sözleriyle, siyasetin yeniden güvenilir ve etik temeller üzerine inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

Seven, siyasetin sadece makam-mevki için değil, "millete, devlete, şehrimize, insanımıza, gençlerimize, toplumun her kesimine hizmet etmek amacıyla" yapılması gerektiğini söyledi ve doğru, ahlaklı siyaset uygulandığında gençlerin siyasete dönüşünün hızlanacağını belirtti.