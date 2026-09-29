Genelevde oda kavgası: bir kadın görüntülerle şikayetçi oldu

olayın gelişimi:

Adana'da bir genelevde meydana geldiği belirtilen olayda, iddiaya göre odaların işletilmesi meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine dört kadın, 42 yaşındaki Ö.O.'ya tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi.

Olaydan sonra iş yeri güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ö.O.'nun darbeler aldığı ve saçından tutularak yerde sürüklendiği görüldü. Görüntüler, kadının şikayetini destekleyen kanıt olarak kayda geçti.

şikayet ve iddialar:

Olaydan etkilendiğini belirten Ö.O., saldırganlar arasında adı geçenlerin E.K., D.K., B.S. ve B.E. olduğunu ve genelevdeki oda sahibi T.A.'dan da şikâyetçi olduğunu bildirdi. Ö.O., saldırının bir gün öncesinde kendisine telefon kablosuyla boğma girişiminde bulunduklarını ve bu nedenle daha önce şikayetçi olduğunu ileri sürdü.

Ö.O. saldırıyla ilgili olarak 'Başımı defalarca masaya vurdular, bahşiş kutusuyla saldırdılar. Saçımı tutup yerlerde sürüklediler. Yaklaşık 1 saat boyunca beni darp ettiler' şeklinde konuştu. Ayrıca işe döndükten sonra 'Bundan sonra bizimle çalışacaksın' denildiğini, kabul etmeyince yeniden saldırıya uğradığını iddia etti.

Sağlık durumuyla ilgili olarak Ö.O., saldırı sonrası yaklaşık 5 saat boyunca beyin kanaması şüphesiyle yoğun bakımda tutulduğunu ve şu anda sol kulağında işitme kaybı yaşadığını açıkladı. Hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

yetkililerin açıklamaları ve soruşturma:

Olay üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Ö.O. ise can güvenliğinden endişe ettiğini ifade ederek yetkililerden suçlanan kişilere gereken cezanın verilmesini talep etti ve 'Ben yaşamak istiyorum' dedi.

Soruşturma devam ediyor; güvenlik kamera görüntüleri ve müşteki beyanları doğrultusunda yapılacak tespitlerin ardından olayla ilgili işlemler sürdürülecek.

ADANA’DA GENELEVDE ODALARIN İŞLETMESİ NEDENİYLE ÇIKAN KAVGADA 4 KADIN TARAFINDAN DARBEDİLDİĞİNİ ÖNE SÜREN 42 YAŞINDAKİ ÖZLEM OKUR, BAŞININ DEFALARCA MASAYA VURULDUĞUNU VE SAÇINDAN TUTULARAK YERDE SÜRÜKLENDİĞİNİ İDDİA ETTİ.