Sürüş koşullarının bozulduğu yolda hafif ticari araç yan yattı

Kaza noktası ve koşullar:

Bolu-Kıbrıscık yolu Kızık Yaylası mevkiinde meydana gelen kazada, yolun yağış nedeniyle kayganlaşması sürücünün hakimiyet kaybına yol açtı. Merkez istikametine seyir halinde olan G.U. idaresindeki 06 CEA 494 plakalı hafif ticari araç, kontrolü kaybedince karşı yönden gelen D.B. yönetimindeki 14 AV 336 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarında yan yattı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve inceleme:

Olay yerine ulaşan ekiplerin ilk müdahalesinde, kazada şans eseri herhangi bir yaralanma tespit edilmedi. Her iki araçta maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı; kazanın trafik koşulları ve sürücü davranışları çerçevesinde detaylandırılması bekleniyor. Sürücülere, özellikle yağışlı havalarda hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri yönünde uyarılar yapıldı.

BOLU’DA YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ, KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLLE ÇARPIŞARAK DEVRİLDİ