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Şanlıurfa'da ilk buluşma: KAAN mock-up'ı TEKNOFEST Güneydoğu'da sergilenecek

TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa'da ilk kez Milli Muharip Uçak KAAN'ın birebir ölçekli mock-up'ını halka açıyor; ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Taylan Polat

Şanlıurfa'da ilk buluşma: KAAN mock-up'ı TEKNOFEST Güneydoğu'da sergilenecek

TEKNOFEST Güneydoğu'da KAAN ilk kez halka sunuluyor:

TEKNOFEST Güneydoğu, kadim topraklar Şanlıurfa'da kapılarını açıyor ve etkinlikte Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN'ın birebir ölçekli mock-up'ı ilk kez vatandaşların beğenisine sunuluyor. 5'inci nesil bir savaş uçağı vizyonunu temsil eden KAAN mock-up'ı, ziyaretçilerin ilgi odağı haline geliyor.

Serginin öne çıkan özellikleri:

Halka açılan mock-up, uçağın dış hatları ve görsel detaylarıyla ziyaretçilere yakından inceleme imkânı veriyor. Etkinlik alanında KAAN'ı görenler fotoğraf çekiliyor ve yakından görmenin yarattığı heyecanı paylaşıyor. Organizasyon, yerli üretimin somut örneklerini vatandaşla buluşturmayı amaçlıyor.

Vatandaş tepkileri ve yerel beklenti:

Ziyaretçiler arasında etkinliğin Şanlıurfa'da düzenlenmiş olmasından memnuniyet duyanlar öne çıkıyor. KAAN'ı inceleyen Fatih Mizan, "Fazlasıyla mutluyuz. Gurur verici bir şey. Böyle bir etkinliğin Urfa’da düzenlendiği için çok mutluyuz. Devletimizin bu kadar imkanlarının olduğunu görmek bizi fazlasıyla sevindiriyor" dedi. Bu tür sergiler, yerel kamuoyunda hem teknik merakı artırıyor hem de millî teknolojiye dair farkındalığı güçlendiriyor.

Milli Muharip Uçak KAAN ilk kez TEKNOFEST Güneydoğu&#039;da sergilenecek

Milli Muharip Uçak KAAN ilk kez TEKNOFEST Güneydoğu'da sergilenecek

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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