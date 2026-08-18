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Gercüş’te nöbet: yaban domuzları Poyraz köyünde bağ ve fıstık bahçelerini tahrip etti

Batman'ın Gercüş ilçesi Poyraz köyünde sayıları artan yaban domuzları bağ ve fıstık bahçelerine girerek ürünleri tahrip edip köylüleri mağdur etti.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Gercüş’te nöbet: yaban domuzları Poyraz köyünde bağ ve fıstık bahçelerini tahrip etti

Olayın ayrıntıları:

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Poyraz köyünde, son dönemde sayıları artan yaban domuzları ekili alanlara inerek ürünleri tahrip etti. Gece ve gündüz bahçelere giren sürüler, özellikle fıstık ağaçları ve üzüm bağlarında yoğun zarar oluşturdu.

Çiftçilerin tepkisi ve alınan önlemler:

Bahçesi zarar gören çiftçiler, üretimlerinin büyük bölümünün etkilendiğini belirterek yetkililerden çözüm istedi. Çiftçilerden Selma Şimşek yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: "Binbir emekle yetiştirdiğimiz bağlarımıza ve fıstık bahçelerimize domuzlar dadandı. Bütün ürünlerimize ve ağaçlarımıza zarar verdiler, emeklerimiz ziyan oldu. Yetkililerin bu duruma bir önlem almasını istiyoruz".

Köy sakinleri, ürünlerini korumak için kendi imkânlarıyla nöbet tutmaya başladıklarını kaydetti. Bölgedeki bu durum, tarımsal faaliyetler üzerinde baskı oluştururken köylüler çözüm için yetkililere çağrı yapıyor.

GERCÜŞ’TE DOMUZ SÜRÜSÜ BAĞ VE FISTIK BAHÇELERİNE ZARAR VERDİ

GERCÜŞ’TE DOMUZ SÜRÜSÜ BAĞ VE FISTIK BAHÇELERİNE ZARAR VERDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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