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Gercüş'te oyun sırasında saçma isabet eden 7 yaşındaki çocuk hastaneye sevk edildi

Kayalar köyünde oyun oynarken havalı tüfekten çıkan saçmanın isabet etmesiyle yaralanan 7 yaşındaki A.A., ilk müdahaleden sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 18:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gercüş'te oyun sırasında saçma isabet eden 7 yaşındaki çocuk hastaneye sevk edildi

Olayın ayrıntıları:

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayalar köyü'nde oyun oynadığı sırada havalı tüfekten çıkan saçmanın isabet etmesi sonucu bacağından yaralanan 7 yaşındaki A.A., yakınlarının fark etmesiyle Gercüş Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hastanede yapılan ilk müdahale sırasında çekilen röntgen filminde, saçmanın çocuğun ayağında kaldığı tespit edildi. Sağlık ekipleri acil müdahalenin tamamlandığını bildirdi.

Tıbbi müdahale ve sevk:

A.A.'nın ayağındaki saçmanın çıkarılması ve ileri tetkik için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastane yetkilileri çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Soruşturma sürüyor:

Olayın kazara gerçekleştiği bildirilirken, yetkililer tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Soruşturma sonucu ve yapılacak tıbbi müdahalelerin ilerleyişine göre ek açıklama yapılacağı belirtildi.

GERCÜŞ DEVLET HASTANESİ

GERCÜŞ DEVLET HASTANESİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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