Germencik çıkışında kontrol kaybı sonucu araç şarampole yuvarlandı

Germencik'te şarampole devrilen otomobil
Aydın-İzmir karayolu Ömerbeyli Mahallesi çıkışında meydana gelen kazada, 09 ACJ 409 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.
Olayın seyri:
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta yalnız olduğu bildirilen sürücü, yapılan ilk kontrollerde yara almadan kurtuldu.
Müdahale ve soruşturma:
Kurtarma ve güvenlik çalışmaları kapsamında ekipler, bölgeyi trafiğe kapatmadan müdahalede bulundu; otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU
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