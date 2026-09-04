Germencik çıkışında kontrol kaybı sonucu araç şarampole yuvarlandı

Germencik'te şarampole devrilen otomobil

Aydın-İzmir karayolu Ömerbeyli Mahallesi çıkışında meydana gelen kazada, 09 ACJ 409 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Olayın seyri:

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta yalnız olduğu bildirilen sürücü, yapılan ilk kontrollerde yara almadan kurtuldu.

Müdahale ve soruşturma:

Kurtarma ve güvenlik çalışmaları kapsamında ekipler, bölgeyi trafiğe kapatmadan müdahalede bulundu; otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU