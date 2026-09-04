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Germencik çıkışında kontrol kaybı sonucu araç şarampole yuvarlandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde 09 ACJ 409 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu; sürücü yara almadan kurtuldu.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Germencik çıkışında kontrol kaybı sonucu araç şarampole yuvarlandı

Germencik'te şarampole devrilen otomobil

Aydın-İzmir karayolu Ömerbeyli Mahallesi çıkışında meydana gelen kazada, 09 ACJ 409 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Olayın seyri:

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta yalnız olduğu bildirilen sürücü, yapılan ilk kontrollerde yara almadan kurtuldu.

Müdahale ve soruşturma:

Kurtarma ve güvenlik çalışmaları kapsamında ekipler, bölgeyi trafiğe kapatmadan müdahalede bulundu; otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU

OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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