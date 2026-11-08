Germencik'te sokaklarda düzenli temizlik seferberliği

Belediye ekipleri ilçe genelinde temizlik yürütüyor:

Germencik Belediyesi ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde sürdürülebilir bir temizlik programı uyguluyor. Rutin manuel temizlik faaliyetleri, yıkama araçları ve modern temizlik makineleriyle desteklenerek sokakların düzenli aralıklarla temizlenmesi sağlanıyor. Çalışmalar, hem görünür kirliliğin giderilmesine hem de uzun vadede çevre düzeninin korunmasına hizmet ediyor.

Teknoloji ve rutin iş birlikteliği:

Belediye ekipleri günlük temizlik programını geleneksel yöntemlerle birlikte teknoloji odaklı çözümlerle yürütüyor. Yıkama araçları sokak yüzeylerini, modern makineler ise ulaşılması zor alanlardaki birikintileri hedef alıyor. Bu yaklaşım, merkez mahallelerdeki yoğun cadde ve sokaklar kadar kırsal mahallelerin sokaklarında da temizlik standardının yükseltilmesine katkı sağlıyor.

Başkanın değerlendirmesi:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yapılan çalışmaları özetlerken, "Rutin ve manuel temizlik çalışmalarımızın yanı sıra, merkez ve kırsal mahallelerimizdeki sokaklarımızı da yıkama araçlarımız ve modern temizlik makinelerimizle düzenli olarak temizliyoruz" dedi. Başkanın vurguladığı nokta, hizmetin sadece merkezde değil, köy ve kırsal alanlarda da eşit şekilde sürdürülmesi oldu.

Vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik uygulamalar kapsamında ekipler belirli periyotlarda sokakları kontrol ederek ihtiyaç duyulan noktalara müdahale ediyor. Bu süreç, ilçe genelinde temiz ve düzenli bir çevre hedefinin sürekli kılınmasına yönelik planlı bir çalışma olarak devam ediyor.

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİ, İLÇE MERKEZİ VE KIRSAL MAHALLELERDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. RUTİN TEMİZLİK FAALİYETLERİNİN YANI SIRA YIKAMA ARAÇLARI VE MODERN TEMİZLİK MAKİNELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA SOKAKLAR DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENİYOR.