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Öğrenciler Tralleis'te geçmişle buluştu: tarihi miras yerinde öğrenildi

ADÜ öğrencileri Tralleis’i Geziyorum etkinliğinde BAP destekli animasyon izleyip Prof. Dr. Murat Çekilmez eşliğinde antik kenti yerinde inceledi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Emre Koç

Öğrenciler Tralleis'te geçmişle buluştu: tarihi miras yerinde öğrenildi

etkinlik ve organizasyon:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda düzenlenen "Tralleis'i Geziyorum" programına üniversitenin farklı fakültelerinden öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinliği ADÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Bilim İletişimi Ofisi yürüttü; aralarında İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin de bulunduğu katılımcılara ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ve Genel Sekreter Vekili Tanfer Bilge eşlik etti.

görsel hazırlık ve teşekkür:

Geziden önce katılımcılara Tralleis'in tarihî ve kültürel yapısını anlatan "Haydi Çocuklar Tralleis’e" adlı animasyon filmi gösterildi. Film, Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından desteklenen proje kapsamında hazırlandı ve öğrencilerin antik kenti görsel anlatımla tanımasına olanak sağladı. Gösterimin ardından Prof. Dr. Bülent Kent, Tralleis Antik Kenti Kazı Başkanı ve ADÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez'e bilimsel çalışmaları ve mirasın gün yüzüne çıkarılmasına yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür belgesi takdim etti.

saha gezisi ve arkeolojik rehberlik:

Programın saha bölümünde kazı başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez rehberliğinde antik kent gezisi gerçekleştirildi. Çekilmez, katılımcılara Tralleis'in tarihi geçmişi, arkeolojik önemi, mimari öğeleri ve bölgede yürütülen kazı çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Öğrenciler ve vatandaşlar, antik kentte gün yüzüne çıkarılan eserleri ve yapı kalıntılarını yerinde görme fırsatı buldu.

öğrenciler için akademik ve mesleki kazanımlar:

Kazı çalışmaları hakkında doğrudan uzmanından bilgi alan öğrenciler, arkeolojik araştırma süreçlerini gözlemleyerek teorik bilgilerini saha deneyimiyle pekiştirdi. Etkinlik özellikle Gazetecilik Bölümü öğrencileri açısından bilim haberciliği ve kültür-sanat gazeteciliği alanlarında değerli bir uygulama imkanı sundu; saha gözlemleri, haber üretimi ve kaynak kullanımına dair pratik öğrenme fırsatları yarattı.

ADÜ tarafından düzenlenen bu tür etkinlikler, katılımcılara yalnızca geçmişi tanıtmakla kalmayıp, arkeolojik çalışmaların yöntemlerini ve kültürel mirasın korunmasının önemini yerinde öğrenme olanağı sunuyor. Tralleis gezisi, Aydın'ın tarihî zenginliğinin genç nesillere aktarılması açısından somut bir deneyim niteliği taşıdı.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) TARAFINDAN DÜZENLENEN &quot;TRALLEİS’İ GEZİYORUM&quot; PROGRAMINA...

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) TARAFINDAN DÜZENLENEN "TRALLEİS’İ GEZİYORUM" PROGRAMINA KATILAN ÖĞRENCİLER VE VATANDAŞLAR, KENTİN BİNLERCE YILLIK TARİHİNE IŞIK TUTAN TRALLEİS ANTİK KENTİ’Nİ YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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