Gevaş'ta ev sahibinin ihbarıyla zemin kat yangını kontrol altına alındı

Gevaş'ta zemin kat yangını

Van'ın Gevaş ilçesi Orta Mahallede bulunan bir evin zemin katında yangın çıktı. Yangını gören ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

itfaiyenin müdahalesi:

Kısa sürede bölgeye yönlendirilen Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

yangının nedeni:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; konuya ilişkin yetkililerden resmi bir açıklama bekleniyor.

VAN'IN GEVAŞ İLÇESİNDE BİR EVİN ZEMİN KATINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.