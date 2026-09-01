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Girne açıklarında 550 metrede tespit edilen cismin kaynağı araştırılıyor

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında batık olduğu değerlendirilen cismin 550 metrede tespit edildiğini ve operasyonun gece süreceğini açıkladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 17:36

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EDİTÖR: Elif Demir

Girne açıklarında 550 metrede tespit edilen cismin kaynağı araştırılıyor

Girne açıklarında 550 metrede tespit edilen cismin kaynağı araştırılıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından yürütülen arama çalışmalarına ilişkin yeni bilgiler paylaştı.

Tespit ve operasyonun kapsamı:

Erhürman, denizaltı taramalarında batık gemi olduğu değerlendirilen cismin 550 metre derinlikte tespit edildiğini bildirdi. Bulunan cismin batık gemi olabileceği değerlendirmesinin yapıldığını tekrar eden Cumhurbaşkanı, kesin sonucun ilerleyen değerlendirmelerle netleşeceğini kaydetti.

Çalışma düzeni ve katılan birimler:

Operasyonun teknik ve hassasiyet gerektiren bir çalışma olduğunu vurgulayan Erhürman, faaliyetlerin gece saatlerinde de kesintisiz sürdürüleceğini belirtti. Ayrıca yarın itibarıyla TCG Alemdar gemisinin bölgeye ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına katılacağını açıkladı.

Mevcut operasyon kapsamında bölgede görev yapan TCG Işının arama faaliyetlerini sürdürdüğü; bu geminin ve mevcut platformun gece çalışma kapasitesine sahip olduğu ifade edildi. Erhürman, alanda yürütülen çalışmalarda titizlikle ilerlenmekte olduğunu vurguladı.

Derinlikte yürütülen teknik tespitlerin yanı sıra deniz yüzeyindeki arama faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiği, çalışmanın eş zamanlı olarak sürdürüldüğü belirtildi. Kesin ve ayrıntılı açıklamanın, yapılacak ilave tespitlerin ardından paylaşılacağı duyuruldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen facianın ardından yürütülen arama çalışmalarında, batık gemi olduğu değerlendirilen bir cismin 550 metre derinlikte tespit edildiğini açıkladı.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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