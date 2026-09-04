Girne açıklarında derin arama: MSB'nin 7 gemi ve 6 hava aracıyla süren kurtarma operasyonu

Girne açıklarında süren arama kurtarma operasyonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili arama kurtarma çalışmaları, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sevk edilen birliklerin desteğiyle devam ediyor. MSB açıklamasına göre bölgeye toplam 7 gemi ve 6 hava aracı sevk edilerek sahil şeridi, deniz dibi ve batık etrafı taranıyor.

deniz araçlarının ve teknolojinin rolü:

Açıklamada ismi geçen unsurlar arasında TCG Işın ve TCG Alemdar öne çıkıyor. TCG Işın, batığın yerini 550 metre derinlikte tespit ederken; TCG Alemdar, 3000 metre derinlikte harekat yapabilen ROV (uzaktan kumandalı deniz aracı) ile batığa dalış icra etti. Bu araçlar, arama alanının sistematik taranmasında ve batık çevresinde detaylı görüntüleme yapılmasında kullanılıyor.

kayıplar, kurtarılanlar ve saha takibi:

MSB açıklamasında, şu ana kadar 4 kişinin naaşının sudan çıkarılarak ilgili makamlara teslim edildiği belirtildi. Arama faaliyetleri, kayıp 16 yolcu için yoğun şekilde sürdürülüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da bölgedeki çalışmaları yerinde takip ederek koordinasyonu denetledi.

Operasyon, deniz ve hava unsurlarının eşgüdümlü çalışmasıyla devam ediyor. MSB, tarama ve kurtarma çalışmalarının öncelikle can güvenliğini sağlama ve kayıp kişilerin bulunmasına odaklandığını vurguluyor ve saha faaliyetleri gerektiğinde genişletilebileceğini belirtiyor.

GİRNE AÇIKLARINDA BATAN YOLCU GEMİSİ İLE İLGİLİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NA (MSB) BAĞLI DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TARAFINDAN BÖLGEYE GÖNDERİLEN 7 GEMİ VE 6 HAVA ARACI İLE DESTEK SAĞLANIYOR.