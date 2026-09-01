Girne açıklarında TCG Işın ile kayıp yolcular için kapsamlı arama

TCG Işın Girne açıklarında göreve başladı

Pazar günü Girne'den Mersin Taşucu'na hareket eden yolcu feribotunun dakikalar içinde alabora olması sonucu kaybolan 20 kişi için yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın gemisi de katıldı. Olayın ardından bölgede başlatılan arama faaliyetlerine, geminin sahip olduğu ileri teknoloji sualtı ve kurtarma sistemleri desteği eklendi.

gemi özellikleri:

İstanbul'da tamamen yerli imkanlarla inşa edilerek 2017 yılında hizmete giren TCG Işın, 68 metre uzunluğunda ve 14 metre enindedir. Gemi, kurtarma, yedekleme, dalış, sualtı operasyonları ve tıbbi destek faaliyetlerini yerine getirebilecek şekilde tasarlandı. Dinamik konumlandırma sistemi sayesinde zorlu deniz şartlarında belirlenen mevkiyi koruyarak güvenli operasyon yürütme kabiliyetine sahiptir.

sualtı ve tıbbi kapasite:

TCG Işın, sualtı arama-kurtarma görevlerinde dikkat çeken teknik donanıma sahiptir. Ana görevleri arasında satha çıkma kabiliyetini kaybetmiş denizaltıları aramak ve personelini kurtarmak bulunan gemi, 1000 metre derinliğe kadar arama-kurtarma görevleri gerçekleştirebiliyor. Ayrıca dört noktadan demirleyerek 600 metre derinliğe kadar mevki muhafazası yapma yeteneği mevcut.

Gemide kullanılan sistemler arasında 365 metre derinlikte çalışma imkanı sağlayan Atmosferik Dalış Sistemi (ADS) ve 3 bin metre derinliğe inebilen uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV) ile kurtarma çanı kullanımına uygun altyapı bulunuyor. Satıhtan İkmalli Dalış Sistemi (SİDS) ile üç dalgıç 90 metre derinliğe kadar dalış gerçekleştirebiliyor.

Yandan Taramalı Sonar (YTS) sistemi deniz tabanını tarayarak 1000 metre derinliğe kadar nesnelerin mevkiini tespit edebiliyor; Çok Bimli İskandil Sistemi (ÇBİS) ise 3 bin metre çalışma derinliğiyle deniz tabanının ayrıntılı incelenmesine olanak tanıyor.

TCG Işın, sualtı operasyonlarının yanı sıra kapsamlı tıbbi destek imkanlarına da sahip. Gemide bulunan Sabit Basınç Odası Sistemi iki bölümden oluşuyor ve 9 personel kapasiteli bu sistem, 82 metre derinliğe kadar basınçlandırılabiliyor. Radyolojik ve biyokimyasal tetkikler, hasar kontrol cerrahisi ile yoğun bakım ve basınç odası tedavisi gemide gerçekleştirilebiliyor.

Denizaltı Havalandırma Sistemi sayesinde gemi, 600 metre derinlikte kazaya uğramış bir denizaltıya hava sağlayabiliyor; sistem, içinde en fazla 50 personel bulunan bir denizaltıya en az 14 gün süreyle hava temin edebilecek kapasitede tasarlandı. Bu kapsamlı imkanlar TCG Işın'ı, Girne açıklarında kayıp kişilerin bulunması için yürütülen aramalarda kritik bir destek unsuru haline getiriyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bağlı Girne’den hareket ettikten dakikalar sonra batan yolcu feribotunda kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları için Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Işın gemisi gelişmiş teknolojisi ile Girne açıklarında arama çalışmalarına başladı.