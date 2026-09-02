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Silivri açıklarında gece çarpışması: savcılık mürettebat için arama ve inceleme başlattı

Silivri açıklarında ALSU ve TUĞBERK İMAMOĞLU adlı iki Türk gemisinin çarpışması üzerine soruşturma açıldı; kayıp 10 mürettebat için arama çalışmaları devam ediyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Silivri açıklarında gece çarpışması: savcılık mürettebat için arama ve inceleme başlattı

Olayın seyri

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarında gece saat 03.00 sıralarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışmasıyla ilgili resen soruşturma başlattı. Olay, Silivri kıyılarının yaklaşık 18 mil güneyinde gerçekleşti. Olay anında Kocaeli’den Aliağa’ya seyir halinde bulunan ALSU ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye yönelen TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemi birbirine çarptı.

Bölgede yapılan ilk görsel incelemede ALSU isimli gemide göze çarpan bir hasar tespit edilmedi. Ancak TUĞBERK İMAMOĞLU gemisinde bulunan ve henüz iletişim kurululamayan 10 kişilik mürettebat ile bağlantı sağlanamamış olması, arama-kurtarma çalışmalarını öncelikli hale getirdi.

Arama kurtarma çalışmaları:

Sahil güvenlik ve ilgili birimler, kayıp mürettebatın bulunması için denizde teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Başsavcılık tarafından yönlendirilen ekipler, aynı zamanda olay yerinde ve gemilerde yapılabilecek teknik tarama ile güvenlik kayıtlarını incelemeye başladı. Arama faaliyetleri, bölgedeki deniz trafiği ve hava koşullarına göre koordineli şekilde yürütülüyor.

Soruşturmada toplanacak deliller:

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın meydana geliş nedeninin tespiti ve varsa sorumluların belirlenmesi amacıyla gemilere ait radar ve haberleşme sistemleri başta olmak üzere ilgili tüm delillerin toplanmasını talep etti. Olayla ilgili görevlendirilenler arasında 1 Cumhuriyet Başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı bulunuyor. Soruşturma, elde edilecek veriler doğrultusunda derinleştirilecek ve adli sürecin gerektirdiği adımlar atılacak.

Konuya ilişkin başsavcılık açıklamaları ve arama sonuçları geldikçe soruşturmanın seyri kamuoyuyla paylaşılacak. Şu aşamada yürütülen incelemeler ve kurtarma operasyonları devam ediyor.

Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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