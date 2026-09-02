Kocasinan’da dönüşüm: kendi imkânlarıyla çağdaş mahalle hedefi

Kocasinan kendi kaynaklarıyla dönüşümü örnek gösteriyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçenin kentsel dönüşümde Türkiye ölçeğinde dikkat çeken bir model oluşturduğunu söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, ilçe belediyeleri arasında kendi imkânlarıyla büyük ölçekte kentsel dönüşüm yapan tek belediye olduklarını vurguladı ve çalışmaları yalnızca fiziksel değil, öncelikle sosyal bir dönüşüm olarak gördüklerini ifade etti.

Çolakbayrakdar, göreve geldiği günden bu yana geçen 11 yıldır kentsel dönüşümün Kocasinan için vazgeçilmez bir öncelik olduğunu belirtti: "Kentsel dönüşüm bizim için öncelikli olarak sosyal bir dönüşümdür." Başkan, mahallelerin sadece binalardan ibaret olmadığını; okul, park, yeşil alan, pazar, cami ve diğer sosyal donatılarla birlikte bir yaşam alanı haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Kentsel dönüşümü sosyal projelerle bütünleştirme:

Belediye, dönüşüm projelerini planlarken sosyal ihtiyaçları ön planda tutuyor. Çolakbayrakdar, mahalle kültürünün korunmasına özen gösterdiklerini, gençten yaşlıya herkesin kullanımına uygun alanlar tasarladıklarını ve çocukların daha iyi koşullarda büyümesi için yatırımlar yaptıklarını belirtti. "Kocasinan, eşittir kentsel dönüşümdür" ifadesiyle dönüşümün ilçenin kimliğinin merkezine oturduğunu vurguladı.

Başkan, projelerin sadece fiziksel dönüşüm sağlamadığını; mahallelerin değer kazanması, yaşam kalitesinin yükselmesi ve vatandaşların hayallerine daha uygun yaşam koşullarına kavuşmasının da hedeflendiğini söyledi. Bu yaklaşım, dönüşümün yerel halk için bir fırsat olmasını amaçlıyor.

Argıncık örneği ve ilçe genelindeki hedefler:

Çolakbayrakdar, çalışmaların özellikle Argıncık bölgesinde yoğunlaştığını; burada çocuklar ve aileler için daha iyi yaşam alanları oluşturmak adına yoğun gayret gösterdiklerini aktardı. Argıncık’ta bölgenin kendi içindeki zorluklar nedeniyle ilerlemenin hızlı olamadığını, ancak çözüme başlandığını ve nihayete erdiğinde alanın Kayseri’ye örnek bir kentsel dönüşüm projesi olarak kazandırılacağını ifade etti.

Başkanın hedefi, ilçe genelinde dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgeleri tamamlayarak Kocasinan’ı baştan aşağı yenilemek. Bu süreçte yeni, çağdaş mahalleler inşa edilerek ilçeye yeni bir kimlik ve çehre kazandırılması amaçlanıyor.

Çolakbayrakdar sözlerini; Türkiye’ye örnek gösterilen projeler üreterek hem fiziksel hem de sosyal açıdan daha yaşanabilir mahalleler inşa etmeye devam edeceklerini belirterek tamamladı. Belediye yetkilileri, dönüşüm sürecinin vatandaşların hayatına dokunan, kapsayıcı ve sürdürülebilir sonuçlar doğuracak şekilde yürütülmesine öncelik veriyor.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, TÜRKİYE’DE İLÇE BELEDİYELER ÖLÇEĞİNDE KENDİ İMKÂNLARIYLA BÜYÜK ÖLÇEKTE KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPAN TEK BELEDİYE OLDUKLARINI SÖYLEDİ.