Karaman'da çarpışan traktör ikiye bölündü: 1'i ağır 2 yaralı

kaza ve araçtaki hasar:

Karaman-Konya kara yolunun 27. kilometresinde meydana gelen kazada, Ö.Ö. yönetimindeki kamyonet ile M.D. idaresindeki traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktörün ikiye ayrıldığı ve parçalandığı bildirildi.

Kazada, traktör sürücüsü M.D. ile traktörde yolcu olarak bulunan R.A. yaralandı. Olay yerindeki görgü tanıkları ve ilk incelemeler, çarpışmanın çok kuvvetli olduğunu işaret ediyor.

müdahale ve sağlık durumu:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşıdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan R.A.'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi; M.D.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı, trafik ekipleri kontrollü ulaşım sağladı. Kazanın oluş şekli ve nedenine ilişkin polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı ve soruşturma sürüyor.

KARAMAN'DA KAMYONETLE ÇARPIŞAN TRAKTÖRÜN İKİYE BÖLÜNDÜĞÜ KAZADA 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI.