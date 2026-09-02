Karacaören'deki yangın çiftlikte ağır kayıplara yol açtı

Ankara'nın Güdül ilçesinde çiftlikte yangın

Ankara'nın Güdül ilçesi Karacaören Köyü'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çiftlikte yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve tespitler:

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan ilk tespitlerde 30 keçi ile 40 kuzu'nun telef olduğu belirlendi.

Hasar ve sonuç:

Yangın sonucu çiftlik kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

ANKARA’NIN GÜDÜL İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA 30 KEÇİ VE 40 KUZU TELEF OLDU.