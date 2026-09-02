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Özvatan'da 14 takımlı bal futbol turnuvası Kermelikspor şampiyon oldu

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde düzenlenen 14 takımlı Bal Futbol Turnuvası, dört grupta çekişmeli maçlar sonrası Kermelikspor'un şampiyonluğuyla tamamlandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Özvatan'da 14 takımlı bal futbol turnuvası Kermelikspor şampiyon oldu

özvatan bal futbol turnuvası sona erdi

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde düzenlenen Özvatan Bal Futbol Turnuvası, ilçe halkının kaynaşması amacıyla yapılan karşılaşmalarla yoğun ilgi gördü. Toplam 14 takımın katıldığı organizasyon, yerel futbolseverlere renkli ve çekişmeli maçlar izlettirdi.

katılımcılar ve organizasyon:

Turnuva, Özvatan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Organizasyona katılan takımlar şunlardı: Özvatan Devlet Hastanesi Spor, Küpeli Spor, Küpeli Kale Spor, Petek Kaya Spor, Özvatan Jandarma Spor, Özvatan Belediye Spor, Taşlık Kevser Mobilya Spor, Özvatan Müftülük Spor, Kermelik Spor, Kermelik Gençlik Spor, Coşkun Spor, Taşlık Spor, Özvatan Kaymakamlık Spor ve Özvatan İlçe Emniyet Amirliği Spor.

maçlar, sonuçlar ve ödül töreni:

Dört ayrı grupta oynanan mücadelelerin ardından grubunu başarıyla tamamlayan ekipler final ve sıralama maçı oynamaya hak kazandı. Nefes kesen karşılaşmaların sonunda Kermelikspor turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuva kapanışında İlçe Stadı'nda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi ve ilçe genelindeki futbol heyecanı sona erdi.

ÖZVATAN’DA DÜZENLENEN BAL FUTBOL TURNUVASI, 14 TAKIMIN KATILIMIYLA FUTBOLSEVERLERE HEYECAN DOLU...

ÖZVATAN’DA DÜZENLENEN BAL FUTBOL TURNUVASI, 14 TAKIMIN KATILIMIYLA FUTBOLSEVERLERE HEYECAN DOLU KARŞILAŞMALAR İZLETTİRDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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