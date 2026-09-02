Denizli'de palet fabrikasında alevler yükseldi, itfaiye müdahalesi sürüyor

Denizli'de palet fabrikasında yangın:

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi 82 Sokak'ta faaliyet gösteren bir palet üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesinin ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı bölgeye çok sayıda ekip sevk etti.

Müdahale ve gözlemler:

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için kısa sürede olay yerine ulaştı ve söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Fabrikadan yükselen alev ve yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü; ekipler alevlerin çevreye sıçramasını önlemeye odaklandı.

Çalışmaların seyri ve belirsizlik:

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemediği için ekiplerin incelemeleri ve müdahalesi devam ediyor. Yetkililerden gelen ilk bilgilere göre söndürme çalışmaları öncelikli olup, olay yerindeki gelişmelerle ilgili yeni bilgiler geldikçe paylaşılacak.

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR PALET FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINA EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.