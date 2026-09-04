Girne faciasında derinlikten çıkarılan naaş sayısı arttı, can kaybı 12 oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında pazar günü Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket ettikten sonra alabora olan gemiye ilişkin arama-kurtarma çalışmalarında iki kadın naaşına daha ulaşıldığını bildirdi. Üstel, böylece denizin 554 metre derinliğinden çıkarılan naaş sayısının 4e yükseldiğini ve toplam can kaybının 12 olduğunu ifade etti.

arama-kurtarma çalışmaları:

Başbakan Üstel, kazadan hemen sonra KKTC ve Türkiye'nin tüm ilgili kurumlarının seferber olduğunu belirtti. Çalışmaların, derinliğin insan dalışı için elverişli olmamasından dolayı tamamen robotik sistemlerle yürütüldüğünü kaydetti. Türkiye'ye ait arama-kurtarma gemisi TCG Işının bölgeye ulaşmasının ardından, TCG Alemdar da çalışmalarına katıldı ve aramalar 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülüyor.

Üstel, zorlu deniz koşullarına ve söz konusu derinliğe dikkat çekerek arama faaliyetlerinin teknik zorluklar içerdiğini, bu nedenle zamana ihtiyaç olduğunu aileler ve kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi. Aramalar sonucunda önce bir naaşa ulaşılmış, dün gece yürütülen çalışmalarda ise iki kadının naaşına daha erişilerek toplam çıkarılan naaş sayısı dört oldu.

aileler, taziye ziyaretleri ve bilgilendirme:

Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın dün KKTC'yi ziyaret ettiğini anımsatarak Yılmaz'ın hem geçmiş olsun dileklerini ilettiğini hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğini ve taziye mesajlarını ailelere ilettiğini aktardı. Yılmaz'ın acılı ailelerle bir araya geldiği ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Ulaşılan naaşların kimlik tespit işlemleri için Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü, kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından ailelerin bilgilendirileceği ifade edildi. Üstel, akşam saatlerinde halka ve ailelere yeniden bilgi vereceğini, tüm naaşlara tek tek ulaşmayı ümit ettiklerini söyledi.

soruşturma ve meclis süreci:

Üstel, arama çalışmalarıyla paralel olarak kazanın nedeninin de soruşturulacağını vurguladı. İhmal ya da başka bir unsurun olup olmadığı araştırılacak ve sorumluların, görev ve konumlarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap vereceğini belirtti. Bu amaçla hükümet olarak Cumhuriyet Meclisi'ne araştırma önergesi sunduklarını ve Meclis bünyesinde bir araştırma komitesinin kurulması için müracaatta bulunduklarını açıkladı.

Başbakan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, TCG Alemdar'da görev yapan personel ve çalışmalara katkı koyan herkese teşekkür ederek, operasyonun zorluklarını ve teknik gerekliliklerini bir kez daha hatırlattı.

Üstel, aramaların ne zaman tamamlanacağına dair kesin bir süre verilemeyeceğini, umudun hiç tükenmeyeceğini ve Deniz Kuvvetleri personelinin kayıplara ulaşmak için 7 gün 24 saat çalıştığını sözlerine ekledi. Kayıpların sayısı ve yürütülen tespit işlemlerine ilişkin resmi duyuruların yetkililerce yapılacağı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemiye yönelik çalışmalarda 2 kadının naaşına ulaşıldığını, faciada toplam can kaybının 12'ye yükseldiğini, kayıp 16 kişiye ulaşılması için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Üstel, kazanın araştırılması amacıyla Cumhuriyet Meclisi'ne araştırma önergesi sunduklarını bildirdi.