Girne'deki feribot kazasında etkilenen 35 haftalık gebe Kocaeli'ye nakledildi

Girne açıklarında etkilenen hamile hasta Kocaeli'ye sevk edildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Girne'de meydana gelen feribot kazasından etkilenen 35 haftalık gebe bir vatandaşın ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildiğini açıkladı. Transfer sırasında hastanın sağlık ekiplerinin gözetiminde olduğu vurgulandı.

Ambulans uçakla güvenli nakil:

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazadan etkilenen annenin sağlık ekiplerimizin gözetiminde ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildiğini belirtti. Nakil sürecinin hava ambulansı ile gerçekleştirildiği ve sağlık personelinin hastayı sürekli izlediği ifade edildi.

Takip ve taziye mesajı:

Memişoğlu, "Hastamızın durumunu yakından takip ediyoruz" mesajını paylaştı ve kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek kederli ailelere ve millete başsağlığı temennisinde bulundu.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, GİRNE’DE MEYDANA FERİBOT KAZASINDAN ETKİLENEN 35 HAFTALIK GEBE KADININ AMBULANS UÇAKLA KOCAELİ’YE NAKLEDİLDİĞİNİ AÇIKLADI.