Çayırova yatırımlarla yeni bir döneme hazırlanıyor

İlçe merkezinde çok yönlü dönüşüm devam ediyor

Çayırova Belediyesi'nin koordinasyonunda kent genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen yatırımlar, ilçe yaşamının çehresini değiştirecek hızda ilerliyor. Kent meydanı, spor kompleksi, hastane, okul, bilgi evi ve park gibi farklı ölçeklerdeki projeler, eğitimden sağlığa, spordan sosyal yaşama kadar birçok ihtiyaca cevap verecek şekilde planlandı.

Kent meydanı ve çevre düzenlemesi:

Çayırova Kent Meydanı projesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen çalışmalar, iç tefrişat ve çevre düzenlemesi aşamasına ulaştı. Cami içi düzenlemeleri tamamlanma noktasına gelirken, cami altındaki otopark ve fuaye alanlarında da son rötuşlar yapılıyor. Meydanın farklı noktalarında süren peyzaj uygulamaları ziyaretçilere daha erişilebilir ve estetik bir kamusal alan vaat ediyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak halkın kullanımına açılması hedefleniyor.

Spor kompleksi ve eğitim yatırımları:

Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi, ilçe spor altyapısını bir üst seviyeye taşıyacak kapasiteye sahip. Proje, aynı anda 9 farklı branşta spor yapılmasına imkân tanırken, FİBA onaylı, 3 bin 500 kişilik basketbol sahasıyla da öne çıkıyor. Kompleksin elektrik ve otopark düzenlemeleri sürüyor; açılış tarihine kısa süre kaldı.

Eğitim alanında ise Şekerpınar Mahallesi'nde yükselen Doğa Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Otomasyon Atölyesi Projesi'nin betonarme işleri büyük ölçüde tamamlandı. Proje 24 sınıf, otomasyon atölyeleri ve mesleki eğitim fiziki imkânlarıyla gençlere mesleki beceri kazandırmayı hedefliyor. Ayrıca Çayırova Spor Lisesi'nde kaba inşaat tamamlandı; iç tefrişat, doğrama montajları ve mobilya çalışmalarıyla okul ve yurt binaları hızla işlevsel hale getiriliyor. Kapalı spor salonu üstünde atletizm pisti ve futbol sahası alanlarının beton serimleri tamamlandı.

Sağlık yatırımı: hastane inşaatı hız kesmiyor

İlçenin en büyük eksikliklerinden birini giderecek Çayırova Devlet Hastanesi inşaatında kaba inşaat çalışmaları sürüyor. Projede temel, bodrum ve birinci kat betonarme işleri tamamlandı; teknik binanın betonarme kısmı da bitmiş durumda. Şu anda ikinci kat döşemesinin kalıp çalışmaları ve beton serimleri aralıksız devam ediyor. 200 yataklı ve deprem izolatörlü olarak planlanan hastanenin tamamlanmasıyla ilçenin sağlık hizmetlerinde kapasite ve güvenlik artışı sağlanacak.

Özgürlük Mahallesi'nde Behram Çobanoğlu Parkı içerisine inşa edilen Özgürlük Mahallesi Yeni Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) projesinde betonarme işleri tamamlandı; duvar örme ve kaba inşaatın kısa sürede bitirilmesi planlanıyor. Bu tesisler, bölge sakinlerinin eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak.

Yeşil alan ve sosyal donatılar:

Fatih Sultan Mehmet Parkı Çevre Düzenleme ve Genişletme Çalışması kapsamında yürütülen işlerde çevre düzenlemesi, yol imalatları, çim serimi, ağaç dikimi ve oyun grubu montajları devam ediyor. Parkın genişletilmesiyle Çayırova Köprüsü'ne doğru yeni bağlantı yolları açılıyor. Toplam 18 bin 500 metrekarelik alana yayılacak parkta 3-6 ve 6-12 yaş grubu oyun alanları, etkinlik ve seyir terasları, fitness ve yürüyüş alanları, halı saha, basketbol sahası, sosyal tesis, mescit, bebek bakım odası ve otopark yer alacak.

Genel olarak ilçede eş zamanlı yürütülen projeler, planlandığı şekilde tamamlandığında Çayırova'nın hem fiziksel altyapısını hem de sosyal yaşam kalitesini önemli ölçüde artıracak. Belediye yetkilileri ve proje sorumluları, teslim takvimlerini korumaya ve tesislerin en kısa sürede halkın hizmetine açılmasına odaklanıyor.

ÇAYIROVA’DA YAPIMI DEVAM EDEN KENT MEYDANI, SPOR KOMPLEKSİ, HASTANE, OKUL, BİLGİ EVİ VE PARK GİBİ ÇOK SAYIDA PROJEDE ÇALIŞMALAR HIZLA İLERLİYOR.