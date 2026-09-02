Kocaeli basını Ali Çınar'a son görevini verdi

Kocaeli basını Ali Çınar'a veda etti

Kocaeli basınında uzun yıllar görev yapan Ali Çınar yaşamını yitirdi. 58 yaşında olan Çınar, bir süredir kalp ve şeker rahatsızlıklarıyla mücadele ediyordu.

Çınar, kalbindeki ciddi damar tıkanıklığı nedeniyle ameliyata alındı. Ameliyat sırasında kalbi duran Çınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

cenaze töreni:

Çınar için bugün Körfez Çarşı Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Düzenlenen törenin ardından cenaze, dualar ve gözyaşları eşliğinde Körfez Asri Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

meslek hayatı ve geride kalanlar:

Kocaeli basınında uzun yıllar görev yapan Çınar, geride 5 çocuk bıraktı. Uzun soluklu gazetecilik yaşamı boyunca kent yerel medyasında tanınan bir isim olarak anıldı.

KOCAELİ BASININDA GAZETECİLİK YAPAN 58 YAŞINDAKİ ALİ ÇINAR, GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIK NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ. ÇINAR, DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN GÖZYAŞLARI VE DUALAR EŞLİĞİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.