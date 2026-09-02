Malabadi kavşağında çarpışma: takla atan araç ve 7 yaralı

kaza ve olayın seyri:

Batman’ın Malabadi Kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışma anında araçlardan biri takla attı, olay çevrede paniğe yol açtı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada toplam 7 kişi yaralandı.

müdahale ve hastaneye sevk:

Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken trafik akışı kontrollü olarak sağlandı; olay nedeniyle bölgedeki ulaşımda kısa süreli aksamalar kaydedildi.

soruşturma ve sonraki adımlar:

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, çarpışmanın nedenini belirlemek için olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmalarını sürdürüyor.

Resmi açıklamalar geldikçe kazanın nedenine ilişkin detaylar paylaşılacak ve soruşturma sonuçlarına göre gerekli hukuki işlemler yürütülecektir.

Batman’da iki araç çarpıştı: 7 yaralı