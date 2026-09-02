Dolar 48,2917 +0,05%
Euro 55,9885 +0,09%
Bist 14.050,56 -1,25%
Altın Gram 6.854,94 +0,43%
EUR/USD 1,1589 -0,03%
Brent Petrol 95,68 +1,09%
--°

Malabadi kavşağında çarpışma: takla atan araç ve 7 yaralı

Malabadi Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu bir araç takla attı; kazada 7 kişi yaralandı, hepsi hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 20:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Malabadi kavşağında çarpışma: takla atan araç ve 7 yaralı

Malabadi kavşağında çarpışma: takla atan araç ve 7 yaralı

kaza ve olayın seyri:

Batman’ın Malabadi Kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışma anında araçlardan biri takla attı, olay çevrede paniğe yol açtı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada toplam 7 kişi yaralandı.

müdahale ve hastaneye sevk:

Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken trafik akışı kontrollü olarak sağlandı; olay nedeniyle bölgedeki ulaşımda kısa süreli aksamalar kaydedildi.

soruşturma ve sonraki adımlar:

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, çarpışmanın nedenini belirlemek için olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmalarını sürdürüyor.

Resmi açıklamalar geldikçe kazanın nedenine ilişkin detaylar paylaşılacak ve soruşturma sonuçlarına göre gerekli hukuki işlemler yürütülecektir.

Batman’da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Batman’da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum çevre yolunda refüje çarpan otomobil takla attı
images

Çalırlar Korosu kavşağı'nda trafik kazası: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırı...
images

Ruhsat karşılığı 200 bin euro istendiği iddiasıyla CHP'li meclis üyesi tutukland...
images

Mahalle halkı çöp konteynerindeki alevleri bidon ve kovalarla söndürdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum çevre yolunda refüje çarpan otomobil takla attı

Çalırlar Korosu kavşağı'nda trafik kazası: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Mahalle halkı çöp konteynerindeki alevleri bidon ve kovalarla söndürdü

Ruhsat karşılığı 200 bin euro istendiği iddiasıyla CHP'li meclis üyesi tutuklandı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı