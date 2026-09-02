Filo güçlendi: BUSKİ'ye 26 yeni araç hizmete girdi

BUSKİ filoya 26 yeni araç ekledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü'nün sahadaki müdahale ve hizmet kapasitesini artırmak amacıyla 26 yeni araç ve iş makinesini hizmete aldı. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden temin edilen araçlar, BUSKİ'nin Acemler yerleşkesinde düzenlenen törenle teslim edildi.

Törene Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Milletvekili Refik Özen, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve belediye bürokratları katıldı. Teslim edilen filonun, kentin 17 ilçesindeki altyapı çalışmalarına doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

yeni araçların bileşimi:

Yatırımla BUSKİ filosuna toplam 26 adet araç ve iş makinesi kazandırıldı. Bu araçlar arasında 10 damperli kamyon, 9 şasi kamyon, 6 kazıcı yükleyici ve 1 ekskavatör bulunuyor. Araçların farklı altyapı ve müdahale ihtiyaçlarında kullanılacağı bildirildi.

BUSKİ yetkilileri, yeni araçların sahada ekiplerin hareket kabiliyetini artıracağını, arızalara daha hızlı ulaşılmasını sağlayacağını ve mevcut filosun üzerindeki yükü azaltacağını vurguladı. Filoya eklenen iş makinelerinin özellikle kazı, bakım ve onarım işleri ile acil müdahalelerde etkin rol oynayacağı belirtildi.

yatırımın maliyeti ve hedefler:

Tören konuşmasında Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, yeni araç yatırımının tutarının 156 milyon 320 bin lira olduğunu açıkladı. Biba, yatırımın mevcut araç filosunun yükünü hafifleteceğini, bakım ve arıza nedeniyle yaşanan zaman kayıplarını azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

Biba ayrıca BUSKİ'nin içme suyu temini, kanalizasyon altyapısı, arızalara müdahale ve su kayıp-kaçaklarıyla mücadele gibi geniş bir hizmet yelpazesinde görev yaptığını hatırlatarak, kent geneline kesintisiz hizmet sunma hedefinin bu yatırımla desteklendiğini söyledi. Değişen iklim koşullarına bağlı olarak sel, taşkın ve yangın gibi olaylara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesinin de stratejik öncelik olduğunu belirtti.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen törende yerel yatırımlara ve hizmetlerin güçlendirilmesine vurgu yaptı. Özen, yerel yönetimlerin Bursa için sağladığı hizmetleri önemsediklerini ve yapılan çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri filoya katılan araçları yerinde inceleyip yetkililerden kullanım ve bakım planları hakkında bilgi aldı. BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, araçların sahaya hızlı entegrasyonuyla birlikte altyapı çalışmalarının etkinliğinin artacağı ve vatandaşlara verilen hizmet kalitesinin yükseltileceği belirtildi.

Yeni araçların hizmete alınmasıyla birlikte BUSKİ'nin Bursa'nın 17 ilçesinde hem rutin bakım-onarım hem de acil müdahale görevlerinde daha hızlı ve düzenli hizmet sunması hedefleniyor. Belediye yetkilileri, filonun güçlendirilmesinin kent yaşamına doğrudan olumlu yansımaları olacağını dile getirdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN SAHADAKİ MÜDAHALE KAPASİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA 26 YENİ ARAÇ VE İŞ MAKİNESİNİ HİZMETE ALDI.