Gökbey emniyetin sahadaki erişim ve müdahale hızını artırıyor

Tören ve katılımcılar:

TUSAŞ tarafından geliştirilen T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine ilk kez katılmasına ilişkin teslimat töreni, TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesinde gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ile askeri ve sivil yetkililer katıldı. Program sonunda teslimat belgeleri TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu tarafından Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a takdim edildi.

Emniyetin hava envanteri ve görev kapsamı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’nın mevcut kapasitesine dair bilgi vererek, envanterde 35 helikopter, 5 uçak, 19 taktik İHA ve 1 operatif İHA bulunduğunu hatırlattı. Bakan Çiftçi, bu hava filosunun terörle mücadeleden asayiş görevlerine, keşif-gözetlemeden afet müdahalesine kadar geniş bir görev yelpazesinde Emniyet'in harekât ve müdahale kabiliyetini güçlendirdiğini vurguladı.

Gökbey teslimatı ve eğitim süreci:

Çiftçi, Emniyet Teşkilatı için toplam 18 adet T625 GÖKBEY helikopterinin teslim alma sürecinin başladığını; bunlardan ilk GÖKBEY'in teslimata hazır hale getirildiğini bildirdi. GÖKBEY intibak eğitimleri kapsamında 6 pilot ile 4 helikopter teknisyeninin TUSAŞ bünyesinde eğitimlerini sürdürdüğü belirtildi. Bakan, platformun afet anlarında vatandaşa süratle ulaşma, terörle mücadelede dakikalık üstünlük sağlama ve en zorlu coğrafyalarda operasyonel destek verme kabiliyetine dikkat çekti.

Teknik olgunluk ve sanayi kazanımları:

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, GÖKBEY’in yaklaşık 3 bin saatlik uçuş testi ile yüksek teknik olgunluğa ulaştığını aktardı ve projenin başlangıç noktasının ülkenin özgün bir genel maksat helikopterine sahip olma vizyonu olduğunu vurguladı. GÖKBEY ve milli helikopter projelerinde 200'ün üzerinde yerli firmanın görev yaptığı, ana yükleniciden KOBİ'lere kadar geniş bir tedarik zincirinin kalıcı yetkinlikler kazandırdığı kaydedildi.

Görgün ayrıca helikopter programlarının ekonomik etkisini rakamlarla özetledi: bugüne kadar 39 adet T70, 8 adet GÖKBEY ve 80 adet ATAK kullanıcıların hizmetine sunuldu; 12 ATAK helikopteri dost ve müttefik ülkelere ihraç edildi. Yerli imkanlarla ihtiyaçları karşılayarak doğrudan ithalatın önüne 8 milyar doların üzerinde geçildiği, helikopter programlarının toplam ekonomik katkısının ise 35 milyar doların üzerinde olduğu ifade edildi.

Projelerin ölçeğine ilişkin bilgiler de paylaşıldı: Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen bin 486 projenin 336'sının doğrudan İçişleri Bakanlığı bağlı kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik olduğu; 23 yılda proje hacminin yaklaşık 7,4 milyar dolardan 100 milyar doların üzerine çıktığı ve yerlilik oranının yüzde 20 seviyelerinden yüzde 80’in üzerine yükseldiği belirtildi.

sivil sertifikasyon ve geleceğe dönük hedefler:

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, GÖKBEY'in Türkiye'de ilk defa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sivil sertifikasyonunu alan helikopter olduğunu hatırlattı ve platformun sivil kullanıcılarla da buluşturulmasının hedeflendiğini söyledi. Demiroğlu, GÖKBEY'in seri üretim, farklı konfigürasyonlar, bakım ve lojistik destek altyapısıyla güçlü bir platform ailesi olarak öngörüldüğünü ifade etti.

Teslimat töreni, yerli ve milli savunma sanayii ile emniyetin saha kabiliyetlerini birbirine daha sıkı bağlayan somut bir adım olarak değerlendirildi. Resmi yetkililerin ortak mesajı; GÖKBEY'in Emniyet'in sahadaki erişimini, süratini ve etkinliğini artırarak hem güvenlik hem de acil müdahale kapasitesine katkı sağlayacağı yönünde oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI HALUK GÖRGÜN, KONUŞMA YAPTI.