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Pazar alanlarına modern dokunuş: Kırıkkale'de esnaf ve vatandaşa daha güvenli mekanlar

Kırıkkale Belediyesi, 22 milyon 341 bin 544 liralık yatırımla kent merkezindeki 5 kapalı pazar yeri ile Hal Müdürlüğü binasını daha modern, güvenli ve kullanışlı hale getiriyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 17:38

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EDİTÖR: Berk Doğan

Pazar alanlarına modern dokunuş: Kırıkkale'de esnaf ve vatandaşa daha güvenli mekanlar

Pazar alanlarına modernizasyon çalışmaları devam ediyor

Kırıkkale Belediyesi, kent merkezindeki 5 kapalı pazar yeri ve Hal Müdürlüğü binasını kapsamlı bir yenileme programı kapsamında yeniden düzenliyor. Proje, 22 milyon 341 bin 544 lira yatırım ile pazar alanlarının dayanıklılığını ve kullanım kolaylığını artırmayı hedefliyor. Çalışmaların yalnızca belirli bir mahalleyle sınırlı kalmadığı, kent genelinde yürütüldüğü bildirildi.

Yapısal yenilikler:

Yenileme kapsamında pazar alanlarında çevre duvarları, giriş ve çıkış kapıları ile çelik konstrüksiyonlar yenileniyor. Zabıta binasının dış cephesi modern bir görünüme kavuşturulurken, zeminler yüksek dayanımlı saha betonuyla güçlendirildi. Ayrıca yağmur suyu ızgaraları yenilenerek altyapı çözümlerinde de iyileştirmeye gidildi. Bu uygulamalar pazarların uzun ömürlü ve güvenli olmasını amaçlıyor.

Esnaf ve vatandaş için hedefler:

Belediye yetkilileri, projeyle pazarcı esnafı ile vatandaşların daha düzenli, güvenli ve kullanışlı alanlarda hizmet almasının hedeflendiğini vurguluyor. Belediye Başkanı Ahmet Önal çalışmaları değerlendirirken, 'Daha modern, daha güvenli ve daha kullanışlı pazar alanları için çalışıyoruz' ifadesini kullandı. Proje, kent merkezindeki pazar işleyişini kolaylaştırmayı ve kullanıcı memnuniyetini artırmayı amaçlıyor.

Belediye ayrıca projenin Kaletepe Mahallesi ile sınırlı olmadığını, merkezdeki diğer pazar alanlarını da kapsadığını belirtti. Çalışmalar planlandığı şekilde sürdükçe pazarların hem estetik hem de işlevsellik bakımından iyileşmesi bekleniyor.

KIRIKKALE BELEDİYESİ, KENT MERKEZİNDEKİ 5 KAPALI PAZAR YERİ İLE HAL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINI 22 MİLYON...

KIRIKKALE BELEDİYESİ, KENT MERKEZİNDEKİ 5 KAPALI PAZAR YERİ İLE HAL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINI 22 MİLYON 341 BİN 544 LİRALIK YATIRIMLA DAHA MODERN, GÜVENLİ VE KULLANIŞLI HALE GETİRİYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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