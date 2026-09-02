Dolar 48,2937 +0,05%
Euro 56,0108 +0,13%
Bist 14.050,56 -1,25%
Altın Gram 6.860,35 +0,50%
EUR/USD 1,1594 +0,01%
Brent Petrol 95,53 +0,93%
--°

Erzincan'da bedelli askerler yemin ederek vatana ilk adımlarını attı

Erzincan'da 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen ant töreninde bedelli erler yemin etti, protokol ve aileler törende yer aldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 17:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Erzincan'da bedelli askerler yemin ederek vatana ilk adımlarını attı

Erzincan'da ant töreni

Erzincan'da 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen ant töreninde bedelli erler, ailelerinin ve il protokolünün huzurunda yemin ederek silahlı hizmete ilk adımlarını attı.

Protokol ve törenin akışı:

Törene Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il protokolü, 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zafer Akkaş, askerler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bedelli erler topluca ant içti.

Yemin töreni, ailelerin duygulu anlarına sahne olurken tören programı geçit töreniyle sona erdi.

Vali Aydoğdu'nun mesajı:

Törende konuşan Vali Hamza Aydoğdu, gençlerin ettikleri yeminlerin kısa fakat anlamının büyük olduğunu vurguladı. Aydoğdu, yemin sözlerinin arkasında şerefli ve onurlu bir tarih bulunduğunu belirterek geçmişte aynı üniformayı giyen milyonlarca gencin fedakarlıklarına dikkat çekti.

Aydoğdu, "Bu topraklarda bizlerden önce milyonlarca genç aynı üniformayı giydi. Kimi Çanakkale’deydi, kimi Sakarya’da, kimi Kore’de, Kıbrıs’ta. Kimi sınır boylarında nöbet tuttu, kimi bir dağın başında sabahı bekledi. İsimler değişti, üniformalar değişti, zaman değişti. Ama ay yıldızlı bayrak hiçbir zaman değişmedi ve değişmeyecek." ifadelerini kullandı.

Vali Aydoğdu ayrıca, gençleri yetiştiren komutanlara, özellikle Tuğgeneral Zafer Akkaş ve beraberindeki personele ile asker ailelerine teşekkür ederek bedelli erlere görevlerinde başarı diledi ve tüm Mehmetçiklerin yollarının açık olmasını temenni etti.

ERZİNCAN&#039;DA 59. HAVAN VE TOPÇU EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞINDA BEDELLİ ERLER İÇİN &quot;ANT İÇME TÖRENİ&quot;...

ERZİNCAN'DA 59. HAVAN VE TOPÇU EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞINDA BEDELLİ ERLER İÇİN "ANT İÇME TÖRENİ" DÜZENLENDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zabıta 200 yaşında: Bursa'da hakkaniyet ve eşitlik çağrısı
images

Marmaris'te mavi konteynerlerle kaynakta ayrıştırma yaygınlaşıyor
images

Yerinde inceleme: Hamza Aydoğdu Kemah'ta esnaf ve tarihi yapıları değerlendirdi
images

Bodrum'da imara aykırı yapılara karşı yıkım seferberliği sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun'da kavşakta yaşanan trafik kazasında iki kadın yaralandı

Kapaklı'da son görev: Kıbrıs gazisi İsa Gökpınar uğurlandı

Gaziantep’ten Gazze’ye köprü: bilim, dayanışma ve somut adımlar

Adana Yenibaraj Mahallesi'nde mikserin altında kalan kişi hayatını kaybetti

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı