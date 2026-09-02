Erzincan'da bedelli askerler yemin ederek vatana ilk adımlarını attı

Erzincan'da ant töreni

Erzincan'da 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen ant töreninde bedelli erler, ailelerinin ve il protokolünün huzurunda yemin ederek silahlı hizmete ilk adımlarını attı.

Protokol ve törenin akışı:

Törene Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il protokolü, 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zafer Akkaş, askerler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bedelli erler topluca ant içti.

Yemin töreni, ailelerin duygulu anlarına sahne olurken tören programı geçit töreniyle sona erdi.

Vali Aydoğdu'nun mesajı:

Törende konuşan Vali Hamza Aydoğdu, gençlerin ettikleri yeminlerin kısa fakat anlamının büyük olduğunu vurguladı. Aydoğdu, yemin sözlerinin arkasında şerefli ve onurlu bir tarih bulunduğunu belirterek geçmişte aynı üniformayı giyen milyonlarca gencin fedakarlıklarına dikkat çekti.

Aydoğdu, "Bu topraklarda bizlerden önce milyonlarca genç aynı üniformayı giydi. Kimi Çanakkale’deydi, kimi Sakarya’da, kimi Kore’de, Kıbrıs’ta. Kimi sınır boylarında nöbet tuttu, kimi bir dağın başında sabahı bekledi. İsimler değişti, üniformalar değişti, zaman değişti. Ama ay yıldızlı bayrak hiçbir zaman değişmedi ve değişmeyecek." ifadelerini kullandı.

Vali Aydoğdu ayrıca, gençleri yetiştiren komutanlara, özellikle Tuğgeneral Zafer Akkaş ve beraberindeki personele ile asker ailelerine teşekkür ederek bedelli erlere görevlerinde başarı diledi ve tüm Mehmetçiklerin yollarının açık olmasını temenni etti.

ERZİNCAN'DA 59. HAVAN VE TOPÇU EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞINDA BEDELLİ ERLER İÇİN "ANT İÇME TÖRENİ" DÜZENLENDİ