Dev bül 20 santimetre büyüklüğünde çıktı: akciğer ameliyatla kurtarıldı

Denizli'de gerçekleştirilen ameliyatla 20 santimetrelik bül çıkarıldı

Muğla Fethiye'den Denizli Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği'ne başvuran 63 yaşındaki Adnan Aydın, iki ay süren şikâyetler sonucunda yapılan tetkiklerde sağ akciğerinde yaklaşık 20 santimetre büyüklüğünde bir bül (hava balonu) ile karşılaşıldı. Göğüs ağrısı ve nefes darlığına yol açan bu dev oluşumun göğüs boşluğunda geniş yer kapladığı, kalbi sola doğru ittiği ve sağlam akciğer dokusunu sıkıştırdığı belirlendi.

tanı ve bulgular:

Tetkikler, bülün hacimsel etkisi nedeniyle hem solunumu hem de göğüs duvarının mekanik dengesini bozduğunu gösterdi. Hastanın günlük yaşamını kısıtlayan yakınmaları ve görüntüleme bulguları ameliyat gerekliliğini ortaya koydu. Multidisipliner değerlendirme sonucu, operasyona karar verildi ve hazırlıklar tamamlandı.

ameliyat süreci ve takip:

Operasyon, Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yasin Ekinci liderliğinde gerçekleştirildi. Yaklaşık dört saat süren müdahalede dev bül kaburgalardan, kalpten ve sağlam akciğer dokusundan dikkatle ayrıldı; sağ akciğerin alt ve orta parçaları yeniden fonksiyon kazanacak şekilde düzenlendi ve üst parça minimal düzeyde bırakıldı. Ameliyat sonrası hasta yaklaşık 10 gün yoğun bakım ve servis takibi altında tutuldu.

Hastanın taburculuğunun ardından iki ay süren kontrol ve tedavi periyodu izlendi. Yapılan kontrollerde hastanın daha önceki göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetlerinin ortadan kalktığı, genel sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.

uzman görüşü ve hasta yorumu:

Op. Dr. Yasin Ekinci, ameliyatın zorlukları ve başarıya katkıda bulunan etkenleri şu sözlerle özetledi: "Bu tarz özellikli ve yüksek riskli ameliyatlarda hastanın operasyon öncesinde multidisipliner değerlendirilmesi, ameliyat sırasında deneyimli ekiplerin koordinasyonu ve ameliyat sonrasında yoğun bakım ile servis takibinin etkin şekilde yürütülmesi tedavinin başarısında büyük önem taşımaktadır."

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Adnan Aydın ise duygularını, "Ameliyat olmadan önce nefes almada sıkıntılarım vardı. Şimdi çok daha iyiyim. Yasin hocam beni hayata bağladı" sözleriyle ifade etti.

Vakada öne çıkan noktalar, dev büllerin mekanik etkileri ve tedavide multidisipliner yaklaşımın önemi oldu; zamanında tanı, deneyimli cerrahi ekip ve düzenli takip hastanın tam iyileşmesini sağladı.

MUĞLA’DAN GÖĞÜS AĞRISI VE NEFES DARLIĞI ŞİKÂYETLERİYLE DENİZLİ DEVLET HASTANESİ GÖĞÜS CERRAHİ KLİNİĞİ’NE BAŞVURAN 63 YAŞINDAKİ ADNAN AYDIN’IN SAĞ AKCİĞERİNDE 20 SANTİMETRE BÜYÜKLÜĞÜNDE DEV BİR HAVA BALONU(BÜL) TESPİT EDİLDİ. AMELİYATA ALINAN VE 4 SAATLİK BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİREN HASTA, 2 AYLIK TAKİP VE TEDAVİ SÜRECİNİN ARDINDAN SAĞLIĞINA KAVUŞTU.