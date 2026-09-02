Yerinde inceleme: Hamza Aydoğdu Kemah'ta esnaf ve tarihi yapıları değerlendirdi

ziyaret programı:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kemah ilçesinde gerçekleştirdiği program kapsamında ilçe merkezi sokaklarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde, yerel yöneticilerle birlikte yürütülen çalışmaları yerinde görüp halkın taleplerini dinledi.

Vali Aydoğdu'ya ziyaretlerinde Kemah Kaymakamı Resul Tutay ve Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram eşlik etti. Yapılan görüşmelerde esnafın gündemindeki konular ve ilçe halkının beklentileri doğrudan not alındı; esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dilendi.

ilçe merkezindeki çalışmaların değerlendirilmesi:

Aydoğdu, ilçe merkezinde devam eden çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden projelerin kapsamı ve işleyişi hakkında bilgi aldı; çalışma alanlarında yapılan düzenlemelerin, ilçe yaşamına etkileri ve ilerleme süreci üzerine yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

tarihi Gülabibey Hamamı incelemesi:

Programın bir diğer ayağında Vali Aydoğdu, tarihi Gülabibey Hamamı'nda incelemelerde bulundu. Yapının mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Aydoğdu, koruma ve bakım gereksinimlerine ilişkin değerlendirmeler yaptı ve ilgili birimlerle notlar paylaştı.

Gerçekleştirilen ziyaretler, yerel yönetim ile vatandaş arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve yürütülen çalışmaların yerinde takip edilmesine yönelik adımlar olarak değerlendirildi. Yetkililerden alınan bilgiler, planlanan çalışmaların takip ve koordinasyonu açısından önem taşıyor.

VALİ AYDOĞDU, KEMAH'TA ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ