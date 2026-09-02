Bodrum'da imara aykırı yapılara karşı yıkım seferberliği sürüyor

yıkım operasyonları ve kapsamı:

Bodrum Belediyesi, kent genelinde ruhsatsız, kaçak ve mevzuata aykırı yapılaşmayla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü Yıkım Birimi ekipleri tarafından 1 Ocak-1 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 74 yapının yıkımı gerçekleştirildi. Bu yapılar arasında 67 yapı 3194 sayılı İmar Kanunu, 5 yapı 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 2 yapı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yer aldı.

bitez Aktur örneği ve uygulama adımları:

Bitez Mahallesi'ndeki Aktur Tatil Sitesi'nde bulunan ruhsatsız ve kaçak yapıyla ilgili olarak Bodrum Belediyesi Encümeni tarafından alınan kararın ardından hukuki süreç tamamlandı ve tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Tahliyenin ardından Fen İşleri Müdürlüğü Yıkım Birimi tarafından söküm çalışmaları yürütüldü. Uygulama sırasında hem idari prosedürlere hem de hukuki kararlara uyulduğu vurgulanıyor.

devam eden süreç ve belediyenin taahhüdü:

Bodrum Belediyesi, mevzuat kapsamında gerekli idari ve hukuki süreçleri tamamlanan diğer yapılarda da benzer yıkım işlemlerini sürdürecek. Belediyenin açıklamasında, önceliğin hukukun gerektirdiği usulün eksiksiz işletilmesi olduğu ve yıkım çalışmalarının kamu düzeni ile çevresel ve güvenlik kriterlerine uygun biçimde gerçekleştirildiği belirtildi. Vatandaşların hak ve mülkiyet süreçlerine saygı gösterilerek, mevzuata aykırı yapılaşmayla mücadelede kararlılığın devam edeceği ifade edildi.

BODRUM’DA KAÇAK YAPILARDA YIKIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR